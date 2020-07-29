В Якутии откроется необычный концертный зал

Благодаря национальному проекта «Культура» в городе Алдан в сентябре откроется виртуальный концертный зал. На сегодняшний день в якутскую Филармонию уже поступило необходимое оборудование, сообщается на сайте Минкультуры Якутии.

В августе в филиале Филармонии в отведенном под виртуальный концертный зал помещении пройдет ремонт, после чего начнется монтаж оборудования. На сегодня в Филармонию Якутии поступили различные динамики, активный сабвуфер, компактный цифровой микшерный пульт, сенсорный экран, эффект-процессоры, проекционный экран на штативе, радиосистемы, микрофоны, ноутбук и пр. Открытие обновленного зала запланировано на 27 сентября, но дата может быть изменена в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой.

До 2024 года в России в рамках нацпроекта «Культура» откроют 500 виртуальных концертных залов. Один из них в Алдане. Создание таких специально оборудованных залов даст зрителям возможность увидеть концерты выдающихся музыкантов современности в режиме онлайн, ведь зачастую гастроли знаменитых музыкальных коллективов и исполнителей в малые города осуществить практически невозможно. Трансляции концертов для зрителей будут проходить бесплатно. Планируется организация 600 онлайн-трансляций.

Для реализации проекта по всей России переоснащают уже существующие залы, устанавливают современное оборудование, чтобы транслировать в высоком качестве выступления музыкантов в прямом эфире и в записи. Отбор городов, где будут открыты виртуальные залы, проходил на конкурсной основе, учитывались готовность помещения, наличие специалистов, планируемое количество проводимых событий и пр.