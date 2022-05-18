В Якутии откроется еще два центра амбулаторной онкологической помощи

Центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) откроются на базе Чурапчинской и Томпонской центральных районных больниц Якутии, они будут созданы в рамках национального проекта «Здравоохранение» и региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Всего на территории республики открыто 15 центров онкопомощи. Благодаря таким центрам пациенты могут пройти контрольные обследования, обследования при подозрении на опухолевый процесс, а также процедуры химиотерапии, не выезжая в Якутск. Таким образом, для пациентов будет доступно полное медицинское сопровождение на всех этапах диагностики, лечения и дальнейшего наблюдения.

Дата открытия двух новых центров запланирована на июнь 2022 года.

Важно знать, что на ранних стадиях онкологические заболевания себя никак не проявляют, именно поэтому необходимо регулярно проходить обследования — большинство случаев рака можно вылечить, если обнаружить болезнь вовремя. Открытие центров – это шаг к тому, чтобы увеличить качество и доступность онкологической помощи для якутян по месту жительства.