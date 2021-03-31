В Якутии отбирают пробы снега в районах падения частей ракет-носителей

Сегодня, 31 марта, в рамках послепускового облета районов падения РП 873 в Алданском районе и РП 875 в Кобяйском улусе отработаны последние мониторинговые точки. Так, представителями минэкологии РС(Я) совместно с ФГБУ ЦАС «Хабаровский» в составе воздушно-поисковой группы отобраны пробы снега с трех мониторинговых точек в Алданском районе и двух мониторинговых точек в Кобяйском улусе.

Кроме того, рабочей группе в Кобяйском улусе сегодня удалось пешком добраться к труднодоступному месту падения ранее обнаруженных фрагментов баков горючего и окислителя. С места посадки группа шла пешком 1 час и 15 мин. Под каждым фрагментом с 5 точек отобраны объединенные пробы снега и объединенные пробы почвы. При визуальном осмотре разлива жидкости из баков не обнаружено.

Радиационный фон на мониторинговых точках и на месте обнаружения фрагментов находится на уровне ниже среднереспубликанских значений.

На сегодня обследование мониторинговых точек после пуска завершено. Работы по поиску и эвакуации будут продолжены согласно плану работ до 5 апреля.