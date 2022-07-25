В Якутии от удара током погиб водитель большегруза

Энергетики Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» восстановили электроснабжение потребителей с. Батамай и с. Южная Нюя Ленского района, прерванное в результате трагического инцидента – грубого нарушения правил перевозки негабаритных грузов в охранной зоне ЛЭП водителем грузового автомобиля.

24 июля 2022 г. в 09:17 энергетики зафиксировали отключение воздушной линии 35 кВ «Мурья – Сосновая», обеспечивающей электроэнергией жителей с. Батамай и Южная Нюя. По поступившей информации от МЧС России стало известно, что в охранной зоне ЛЭП, в пролете опор № 232 и 233, обнаружено загоревшееся транспортное средство — «КамАЗ» с грузовым прицепом.

При осмотре места инцидента рядом с пострадавшим автомобилем персонал высоковольтного участка Ленского энергорайона обнаружил лежащий на земле провод фазы «С», оборванный негабаритным грузом автомобиля – на прицепе он перевозил вагончик-бытовку и сенокосилку. В результате воздействия электрической дуги при контакте груза с проводами ЛЭП автомобиль загорелся. Водитель транспортного средства от полученных ожогов впоследствии скончался. О происшедшем сообщено в дежурную часть ОМВД РФ по Ленскому району. 25 июля в 02:08, после окончания работы на месте происшествия пожарных и следственных органов, работа воздушной линии электропередачи была полностью восстановлена.

Энергетики напоминают владельцам автотранспорта и спецтехники быть предельно внимательными и осторожными. К несчастью, это происшествие в очередной раз доказало, что в охранных зонах не случайно запрещено осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства. Это влечет причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также может нанести экологического ущерба и стать причиной лесных пожаров.