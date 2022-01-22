В Якутии от ковида привились 77,4% взрослых
По данным на 21 января 2022 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 77,4% взрослых жителей, в городе Якутске — 79,91%.
Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Нижнеколымский, Жиганский, Среднеколымский и Момский районы. В пятерке отстающих – Мирнинский, Верхневилюйский, Нерюнгринский, Намский и Чурапчинский районы.
Кроме того, напоминаем, что ревакцинация через шесть месяцев после прививок двухкомпонентными вакцинами или после перенесённого коронавируса создаёт надёжную защиту от всех штаммов, включая «омикрон».
1. Аллаиховский район — 99,90
2. Нижнеколымский район — 99,70
3. Жиганский район — 99,11
4. Среднеколымский район — 98,64
5. Момский район — 98,00
6. Верхнеколымский район — 95,97
7. Абыйский район — 88,89
8. Ленский район — 87,83
9. Оленекский район — 87,60
10. Усть-Янский район — 87,22
11. Оймяконский район — 83,44
12. Нюрбинский район — 82,97
13. Алданский район — 82,27
14. Усть-Майский район — 82,00
15. Вилюйский район — 80,23
16. Анабарский район — 80,21
17. Якутск — 79,91
18. Хангаласский район — 79,07
19. Верхоянский район — 78,58
20. Эвено-Бытантайский район — 77,05
21. Булунский район — 76,74
22. Мегино-Кангаласский район — 76,55
23. Сунтарский район — 76,25
24. Горный район — 75,61
25. Таттинский район — 75,34
26. Томпонский район — 75,34
27. Кобяйский район — 74,85
28. Усть-Алданский район — 73,57
29. Олекминский район — 73,28
30. Амгинский район — 69,90
31. Мирнинский район — 69,29
32. Верхневилюйский район — 69,02
33. Нерюнгринский район — 68,42
34. Намский район — 66,24
35. Чурапчинский район — 62,04.
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