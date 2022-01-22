22.01.2022
11:39
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Коронавирус

В Якутии от ковида привились 77,4% взрослых

По данным на 21 января 2022 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 77,4% взрослых жителей, в городе Якутске — 79,91%.

Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Нижнеколымский, Жиганский, Среднеколымский и Момский районы. В пятерке отстающих – Мирнинский, Верхневилюйский, Нерюнгринский, Намский и Чурапчинский районы.

Кроме того, напоминаем, что ревакцинация через шесть месяцев после прививок двухкомпонентными вакцинами или после перенесённого коронавируса создаёт надёжную защиту от всех штаммов, включая «омикрон».

1.         Аллаиховский район — 99,90

2.         Нижнеколымский район — 99,70

3.         Жиганский район — 99,11

4.         Среднеколымский район — 98,64

5.         Момский район — 98,00

6.         Верхнеколымский район — 95,97

7.         Абыйский район — 88,89

8.         Ленский район — 87,83

9.         Оленекский район — 87,60

10.       Усть-Янский район — 87,22

11.       Оймяконский район — 83,44

12.       Нюрбинский район — 82,97

13.       Алданский район — 82,27

14.       Усть-Майский район — 82,00

15.       Вилюйский район — 80,23

16.       Анабарский район — 80,21

17.       Якутск — 79,91

18.       Хангаласский район — 79,07

19.       Верхоянский район — 78,58

20.       Эвено-Бытантайский район — 77,05

21.       Булунский район — 76,74

22.       Мегино-Кангаласский район — 76,55

23.       Сунтарский район — 76,25

24.       Горный район — 75,61

25.       Таттинский район — 75,34

26.       Томпонский район — 75,34

27.       Кобяйский район — 74,85

28.       Усть-Алданский район — 73,57

29.       Олекминский район — 73,28

30.       Амгинский район — 69,90

31.       Мирнинский район — 69,29

32.       Верхневилюйский район — 69,02

33.       Нерюнгринский район — 68,42

34.       Намский район — 66,24

35.       Чурапчинский район — 62,04.

Фото: Марии Васильевой
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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