В Якутии от ковида привились 77,4% взрослых

По данным на 21 января 2022 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 77,4% взрослых жителей, в городе Якутске — 79,91%.

Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Нижнеколымский, Жиганский, Среднеколымский и Момский районы. В пятерке отстающих – Мирнинский, Верхневилюйский, Нерюнгринский, Намский и Чурапчинский районы.

Кроме того, напоминаем, что ревакцинация через шесть месяцев после прививок двухкомпонентными вакцинами или после перенесённого коронавируса создаёт надёжную защиту от всех штаммов, включая «омикрон».

1. Аллаиховский район — 99,90

2. Нижнеколымский район — 99,70

3. Жиганский район — 99,11

4. Среднеколымский район — 98,64

5. Момский район — 98,00

6. Верхнеколымский район — 95,97

7. Абыйский район — 88,89

8. Ленский район — 87,83

9. Оленекский район — 87,60

10. Усть-Янский район — 87,22

11. Оймяконский район — 83,44

12. Нюрбинский район — 82,97

13. Алданский район — 82,27

14. Усть-Майский район — 82,00

15. Вилюйский район — 80,23

16. Анабарский район — 80,21

17. Якутск — 79,91

18. Хангаласский район — 79,07

19. Верхоянский район — 78,58

20. Эвено-Бытантайский район — 77,05

21. Булунский район — 76,74

22. Мегино-Кангаласский район — 76,55

23. Сунтарский район — 76,25

24. Горный район — 75,61

25. Таттинский район — 75,34

26. Томпонский район — 75,34

27. Кобяйский район — 74,85

28. Усть-Алданский район — 73,57

29. Олекминский район — 73,28

30. Амгинский район — 69,90

31. Мирнинский район — 69,29

32. Верхневилюйский район — 69,02

33. Нерюнгринский район — 68,42

34. Намский район — 66,24

35. Чурапчинский район — 62,04.