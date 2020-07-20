В Якутии от коронавируса умерли еще двое

В Якутии за сутки выявлено 46 новых случаев коронавирусной инфекции.

Из 46 новых случаев коронавирусной инфекции: 35 выявлено в Якутске, 5 – в Нерюнгринском, 2 – в Булунском, по 1 – в Мирнинском, Тааттинском, Чурапчинском и Мегино-Кангаласском районах.

Заболевшие госпитализированы, их контакты выявлены и изолированы

За последние сутки выздоровело 34 человека, 2 человека умерло. 31 человек находится в тяжелом состоянии, 4 из которых — на аппарате ИВЛ.

За сутки лабораториями республики проведено 1 868 исследований на коронавирус. Всего с начала пандемии обработано 275 370 тестов на коронавирусную инфекцию.