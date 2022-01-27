В Якутии от коронавируса привились 79,21% взрослого населения
По данным на 27 января 2022 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 79,21% взрослых жителей, в городе Якутске — 81,36%.
Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Жиганский, Среднеколымский, Нижнеколымский и Момский районы. В пятерке отстающих – Мирнинский, Верхневилюйский, Нерюнгринский, Намский и Чурапчинский районы.
1. Аллаиховский район — 99,90
2. Жиганский район — 99,89
3. Среднеколымский район — 99,81
4. Нижнеколымский район — 99,70
5. Момский район — 99,02
6. Верхнеколымский район — 97,58
7. Ленский район — 90,70
8. Абыйский район — 89,87
9. Оленекский район — 89,52
10. Усть-Янский район — 89,41
11. Нюрбинский район — 86,10
12. Оймяконский район — 84,94
13. Алданский район — 83,93
14. Усть-Майский район — 83,65
15. Вилюйский район — 83,15
16. Анабарский район — 82,50
17. Якутск — 81,36
18. Верхоянский район — 81,06
19. Хангаласский район — 80,83
20. Эвено-Бытантайский район — 79,43
21. Сунтарский район — 78,54
22. Мегино-Кангаласский район — 78,36
23. Булунский район — 78,22
24. Таттинский район — 78,09
25. Горный район — 77,25
26. Томпонский район — 77,23
27. Кобяйский район — 77,21
28. Усть-Алданский район — 75,93
29. Олекминский район — 74,72
30. Амгинский район — 71,85
31. Мирнинский район — 71,18
32. Верхневилюйский район — 70,99
33. Нерюнгринский район — 69,81
34. Намский район — 67,57
35. Чурапчинский район — 64,28.
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