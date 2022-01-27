В Якутии от коронавируса привились 79,21% взрослого населения

По данным на 27 января 2022 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 79,21% взрослых жителей, в городе Якутске — 81,36%.

Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Жиганский, Среднеколымский, Нижнеколымский и Момский районы. В пятерке отстающих – Мирнинский, Верхневилюйский, Нерюнгринский, Намский и Чурапчинский районы.

1. Аллаиховский район — 99,90

2. Жиганский район — 99,89

3. Среднеколымский район — 99,81

4. Нижнеколымский район — 99,70

5. Момский район — 99,02

6. Верхнеколымский район — 97,58

7. Ленский район — 90,70

8. Абыйский район — 89,87

9. Оленекский район — 89,52

10. Усть-Янский район — 89,41

11. Нюрбинский район — 86,10

12. Оймяконский район — 84,94

13. Алданский район — 83,93

14. Усть-Майский район — 83,65

15. Вилюйский район — 83,15

16. Анабарский район — 82,50

17. Якутск — 81,36

18. Верхоянский район — 81,06

19. Хангаласский район — 80,83

20. Эвено-Бытантайский район — 79,43

21. Сунтарский район — 78,54

22. Мегино-Кангаласский район — 78,36

23. Булунский район — 78,22

24. Таттинский район — 78,09

25. Горный район — 77,25

26. Томпонский район — 77,23

27. Кобяйский район — 77,21

28. Усть-Алданский район — 75,93

29. Олекминский район — 74,72

30. Амгинский район — 71,85

31. Мирнинский район — 71,18

32. Верхневилюйский район — 70,99

33. Нерюнгринский район — 69,81

34. Намский район — 67,57

35. Чурапчинский район — 64,28.