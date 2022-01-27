27.01.2022
17:09
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Коронавирус

В Якутии от коронавируса привились 79,21% взрослого населения

По данным на 27 января 2022 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 79,21% взрослых жителей, в городе Якутске — 81,36%.

Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Жиганский, Среднеколымский, Нижнеколымский и Момский районы. В пятерке отстающих – Мирнинский, Верхневилюйский, Нерюнгринский, Намский и Чурапчинский районы.

1.         Аллаиховский район — 99,90

2.         Жиганский район — 99,89

3.         Среднеколымский район — 99,81

4.         Нижнеколымский район — 99,70

5.         Момский район — 99,02

6.         Верхнеколымский район — 97,58

7.         Ленский район — 90,70

8.         Абыйский район — 89,87

9.        Оленекский район — 89,52

10.      Усть-Янский район — 89,41

11.       Нюрбинский район — 86,10

12.       Оймяконский район — 84,94

13.       Алданский район — 83,93

14.       Усть-Майский район — 83,65

15.       Вилюйский район — 83,15

16.       Анабарский район — 82,50

17.       Якутск — 81,36

18.       Верхоянский район — 81,06

19.       Хангаласский район — 80,83

20.       Эвено-Бытантайский район — 79,43

21.       Сунтарский район — 78,54

22.       Мегино-Кангаласский район — 78,36

23.       Булунский район — 78,22

24.       Таттинский район — 78,09

25.       Горный район — 77,25

26.       Томпонский район — 77,23

27.       Кобяйский район — 77,21

28.       Усть-Алданский район — 75,93

29.       Олекминский район — 74,72

30.       Амгинский район — 71,85

31.       Мирнинский район — 71,18

32.       Верхневилюйский район — 70,99

33.       Нерюнгринский район — 69,81

34.       Намский район — 67,57

35.       Чурапчинский район — 64,28.

Фото: Марии Васильевой
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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