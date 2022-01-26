26.01.2022
14:51
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Коронавирус

В Якутии от коронавируса привились 78,86% взрослого населения

По данным на 26 января 2022 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 78,86% взрослых жителей, в городе Якутске — 81,09%.

Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Жиганский, Среднеколымский, Нижнеколымский и Момский районы. В пятерке отстающих – Мирнинский, Верхневилюйский, Нерюнгринский, Намский и Чурапчинский районы.

1.         Аллаиховский район — 99,90

2.         Жиганский район — 99,89

3.         Среднеколымский район — 99,81

4.         Нижнеколымский район — 99,70

5.         Момский район — 98,86

6.         Верхнеколымский район — 96,76

7.         Ленский район — 90,25

8.         Усть-Янский район — 89,19

9.         Абыйский район — 89,10

10.       Оленекский район — 89,03

11.       Нюрбинский район — 85,70

12.       Оймяконский район — 84,61

13.       Алданский район — 83,65

14.       Усть-Майский район — 82,89

15.       Вилюйский район — 82,78

16.       Анабарский район — 81,92

17.       Якутск — 81,09

18.       Верхоянский район — 80,76

19.       Хангаласский район — 80,49

20.       Эвено-Бытантайский район — 78,91

21.       Булунский район — 78,22

22.       Мегино-Кангаласский район — 78,15

23.       Сунтарский район — 77,82

24.       Таттинский район — 77,51

25.       Кобяйский район — 77,05

26.       Горный район — 77,00

27.       Томпонский район — 76,85

28.       Усть-Алданский район — 75,40

29.       Олекминский район — 74,52

30.       Амгинский район — 71,36

31.       Мирнинский район — 70,83

32.       Верхневилюйский район — 70,53

33.       Нерюнгринский район — 69,38

34.       Намский район — 67,35

35.       Чурапчинский район — 63,72.

Фото: Марии Васильевой
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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