В Якутии от коронавируса привились 78,86% взрослого населения

По данным на 26 января 2022 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 78,86% взрослых жителей, в городе Якутске — 81,09%.

Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Жиганский, Среднеколымский, Нижнеколымский и Момский районы. В пятерке отстающих – Мирнинский, Верхневилюйский, Нерюнгринский, Намский и Чурапчинский районы.

1. Аллаиховский район — 99,90

2. Жиганский район — 99,89

3. Среднеколымский район — 99,81

4. Нижнеколымский район — 99,70

5. Момский район — 98,86

6. Верхнеколымский район — 96,76

7. Ленский район — 90,25

8. Усть-Янский район — 89,19

9. Абыйский район — 89,10

10. Оленекский район — 89,03

11. Нюрбинский район — 85,70

12. Оймяконский район — 84,61

13. Алданский район — 83,65

14. Усть-Майский район — 82,89

15. Вилюйский район — 82,78

16. Анабарский район — 81,92

17. Якутск — 81,09

18. Верхоянский район — 80,76

19. Хангаласский район — 80,49

20. Эвено-Бытантайский район — 78,91

21. Булунский район — 78,22

22. Мегино-Кангаласский район — 78,15

23. Сунтарский район — 77,82

24. Таттинский район — 77,51

25. Кобяйский район — 77,05

26. Горный район — 77,00

27. Томпонский район — 76,85

28. Усть-Алданский район — 75,40

29. Олекминский район — 74,52

30. Амгинский район — 71,36

31. Мирнинский район — 70,83

32. Верхневилюйский район — 70,53

33. Нерюнгринский район — 69,38

34. Намский район — 67,35

35. Чурапчинский район — 63,72.