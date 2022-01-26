В Якутии от коронавируса привились 78,86% взрослого населения
По данным на 26 января 2022 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 78,86% взрослых жителей, в городе Якутске — 81,09%.
Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Жиганский, Среднеколымский, Нижнеколымский и Момский районы. В пятерке отстающих – Мирнинский, Верхневилюйский, Нерюнгринский, Намский и Чурапчинский районы.
1. Аллаиховский район — 99,90
2. Жиганский район — 99,89
3. Среднеколымский район — 99,81
4. Нижнеколымский район — 99,70
5. Момский район — 98,86
6. Верхнеколымский район — 96,76
7. Ленский район — 90,25
8. Усть-Янский район — 89,19
9. Абыйский район — 89,10
10. Оленекский район — 89,03
11. Нюрбинский район — 85,70
12. Оймяконский район — 84,61
13. Алданский район — 83,65
14. Усть-Майский район — 82,89
15. Вилюйский район — 82,78
16. Анабарский район — 81,92
17. Якутск — 81,09
18. Верхоянский район — 80,76
19. Хангаласский район — 80,49
20. Эвено-Бытантайский район — 78,91
21. Булунский район — 78,22
22. Мегино-Кангаласский район — 78,15
23. Сунтарский район — 77,82
24. Таттинский район — 77,51
25. Кобяйский район — 77,05
26. Горный район — 77,00
27. Томпонский район — 76,85
28. Усть-Алданский район — 75,40
29. Олекминский район — 74,52
30. Амгинский район — 71,36
31. Мирнинский район — 70,83
32. Верхневилюйский район — 70,53
33. Нерюнгринский район — 69,38
34. Намский район — 67,35
35. Чурапчинский район — 63,72.
+7 (999) 174-67-82