18.01.2022
17:38
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Коронавирус

В Якутии от коронавируса привились 76% взрослого населения

По данным на 18 января 2022 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 76% взрослых жителей, в городе Якутске — 78,58%.

Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Нижнеколымский, Среднеколымский, Жиганский и Момский районы. В пятерке отстающих – Нерюнгринский, Мирнинский, Верхневилюйский, Намский и Чурапчинский районы.

1.         Аллаиховский район — 99,90

2.         Нижнеколымский район — 99,70

3.         Среднеколымский район — 96,85

4.         Жиганский район — 96,28

5.         Момский район — 95,38

6.         Верхнеколымский район — 93,36

7.         Абыйский район — 87,32

8.         Ленский район — 86,53

9.         Оленекский район — 86,51

10.       Усть-Янский район — 85,43

11.       Оймяконский район — 82,31

12.       Алданский район — 81,32

13.       Нюрбинский район — 80,55

14.       Усть-Майский район — 79,69

15.       Якутск — 78,58

16.       Анабарский район — 78,13

17.       Вилюйский район — 77,72

18.       Хангаласский район — 77,39

19.       Верхоянский район — 77,02

20.       Булунский район — 76,08

21.       Мегино-Кангаласский район — 74,85

22.       Сунтарский район — 74,57

23.       Эвено-Бытантайский район — 74,40

24.       Томпонский район — 74,30

25.       Таттинский район — 74,11

26.       Кобяйский район — 73,79

27.       Горный район — 73,53

28.       Олекминский район — 72,11

29.       Усть-Алданский район — 70,49

30.       Амгинский район — 68,50

31.       Нерюнгринский район — 67,89

32.       Мирнинский район — 67,81

33.       Верхневилюйский район — 67,53

34.       Намский район — 64,85

35.       Чурапчинский район — 60,30.

Фото: Марии Васильевой
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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