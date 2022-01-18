В Якутии от коронавируса привились 76% взрослого населения
По данным на 18 января 2022 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 76% взрослых жителей, в городе Якутске — 78,58%.
Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Нижнеколымский, Среднеколымский, Жиганский и Момский районы. В пятерке отстающих – Нерюнгринский, Мирнинский, Верхневилюйский, Намский и Чурапчинский районы.
1. Аллаиховский район — 99,90
2. Нижнеколымский район — 99,70
3. Среднеколымский район — 96,85
4. Жиганский район — 96,28
5. Момский район — 95,38
6. Верхнеколымский район — 93,36
7. Абыйский район — 87,32
8. Ленский район — 86,53
9. Оленекский район — 86,51
10. Усть-Янский район — 85,43
11. Оймяконский район — 82,31
12. Алданский район — 81,32
13. Нюрбинский район — 80,55
14. Усть-Майский район — 79,69
15. Якутск — 78,58
16. Анабарский район — 78,13
17. Вилюйский район — 77,72
18. Хангаласский район — 77,39
19. Верхоянский район — 77,02
20. Булунский район — 76,08
21. Мегино-Кангаласский район — 74,85
22. Сунтарский район — 74,57
23. Эвено-Бытантайский район — 74,40
24. Томпонский район — 74,30
25. Таттинский район — 74,11
26. Кобяйский район — 73,79
27. Горный район — 73,53
28. Олекминский район — 72,11
29. Усть-Алданский район — 70,49
30. Амгинский район — 68,50
31. Нерюнгринский район — 67,89
32. Мирнинский район — 67,81
33. Верхневилюйский район — 67,53
34. Намский район — 64,85
35. Чурапчинский район — 60,30.
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