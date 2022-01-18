В Якутии от коронавируса привились 76% взрослого населения

По данным на 18 января 2022 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 76% взрослых жителей, в городе Якутске — 78,58%.

Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Нижнеколымский, Среднеколымский, Жиганский и Момский районы. В пятерке отстающих – Нерюнгринский, Мирнинский, Верхневилюйский, Намский и Чурапчинский районы.

1. Аллаиховский район — 99,90

2. Нижнеколымский район — 99,70

3. Среднеколымский район — 96,85

4. Жиганский район — 96,28

5. Момский район — 95,38

6. Верхнеколымский район — 93,36

7. Абыйский район — 87,32

8. Ленский район — 86,53

9. Оленекский район — 86,51

10. Усть-Янский район — 85,43

11. Оймяконский район — 82,31

12. Алданский район — 81,32

13. Нюрбинский район — 80,55

14. Усть-Майский район — 79,69

15. Якутск — 78,58

16. Анабарский район — 78,13

17. Вилюйский район — 77,72

18. Хангаласский район — 77,39

19. Верхоянский район — 77,02

20. Булунский район — 76,08

21. Мегино-Кангаласский район — 74,85

22. Сунтарский район — 74,57

23. Эвено-Бытантайский район — 74,40

24. Томпонский район — 74,30

25. Таттинский район — 74,11

26. Кобяйский район — 73,79

27. Горный район — 73,53

28. Олекминский район — 72,11

29. Усть-Алданский район — 70,49

30. Амгинский район — 68,50

31. Нерюнгринский район — 67,89

32. Мирнинский район — 67,81

33. Верхневилюйский район — 67,53

34. Намский район — 64,85

35. Чурапчинский район — 60,30.