В Якутии от коронавируса привились 74,96% взрослого населения
По данным на 14 января 2022 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 74,96% взрослых жителей, в городе Якутске — 77,61%.
Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Нижнеколымский, Момский, Среднеколымский и Жиганский районы. В пятерке отстающих – Амгинский, Мирнинский, Верхневилюйский, Намский и Чурапчинский районы.
1. Аллаиховский район — 99,90
2. Нижнеколымский район — 99,70
3. Момский район — 94,89
4. Среднеколымский район — 94,69
5. Жиганский район — 94,50
6. Верхнеколымский район — 92,77
7. Абыйский район — 86,69
8. Ленский район — 85,74
9. Оленекский район — 85,31
10. Усть-Янский район — 84,31
11. Оймяконский район — 81,74
12. Алданский район — 80,51
13. Нюрбинский район — 79,21
14. Усть-Майский район — 78,99
15. Якутск — 77,61
16. Анабарский район — 77,21
17. Хангаласский район — 76,24
18. Верхоянский район — 76,20
19. Вилюйский район — 76,12
20. Булунский район — 75,20
21. Томпонский район — 73,76
22. Эвено-Бытантайский район — 73,63
23. Мегино-Кангаласский район — 73,36
24. Сунтарский район — 73,20
25. Таттинский район — 73,01
26. Кобяйский район — 72,89
27. Олекминский район — 71,06
28. Горный район — 70,50
29. Усть-Алданский район — 69,24
30. Нерюнгринский район — 67,54
31. Амгинский район — 67,39
32. Мирнинский район — 66,53
33. Верхневилюйский район — 65,99
34. Намский район — 63,44
35. Чурапчинский район — 58,51.
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