В Якутии от коронавируса привились 74,96% взрослого населения

По данным на 14 января 2022 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 74,96% взрослых жителей, в городе Якутске — 77,61%.

Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Нижнеколымский, Момский, Среднеколымский и Жиганский районы. В пятерке отстающих – Амгинский, Мирнинский, Верхневилюйский, Намский и Чурапчинский районы.

1. Аллаиховский район — 99,90

2. Нижнеколымский район — 99,70

3. Момский район — 94,89

4. Среднеколымский район — 94,69

5. Жиганский район — 94,50

6. Верхнеколымский район — 92,77

7. Абыйский район — 86,69

8. Ленский район — 85,74

9. Оленекский район — 85,31

10. Усть-Янский район — 84,31

11. Оймяконский район — 81,74

12. Алданский район — 80,51

13. Нюрбинский район — 79,21

14. Усть-Майский район — 78,99

15. Якутск — 77,61

16. Анабарский район — 77,21

17. Хангаласский район — 76,24

18. Верхоянский район — 76,20

19. Вилюйский район — 76,12

20. Булунский район — 75,20

21. Томпонский район — 73,76

22. Эвено-Бытантайский район — 73,63

23. Мегино-Кангаласский район — 73,36

24. Сунтарский район — 73,20

25. Таттинский район — 73,01

26. Кобяйский район — 72,89

27. Олекминский район — 71,06

28. Горный район — 70,50

29. Усть-Алданский район — 69,24

30. Нерюнгринский район — 67,54

31. Амгинский район — 67,39

32. Мирнинский район — 66,53

33. Верхневилюйский район — 65,99

34. Намский район — 63,44

35. Чурапчинский район — 58,51.