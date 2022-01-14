14.01.2022
17:55
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Коронавирус

В Якутии от коронавируса привились 74,96% взрослого населения

По данным на 14 января 2022 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 74,96% взрослых жителей, в городе Якутске — 77,61%.

Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Нижнеколымский, Момский, Среднеколымский и Жиганский районы. В пятерке отстающих – Амгинский, Мирнинский, Верхневилюйский, Намский и Чурапчинский районы.

1.         Аллаиховский район — 99,90

2.         Нижнеколымский район — 99,70

3.         Момский район — 94,89

4.         Среднеколымский район — 94,69

5.         Жиганский район — 94,50

6.         Верхнеколымский район — 92,77

7.         Абыйский район — 86,69

8.         Ленский район — 85,74

9.         Оленекский район — 85,31

10.       Усть-Янский район — 84,31

11.       Оймяконский район — 81,74

12.       Алданский район — 80,51

13.       Нюрбинский район — 79,21

14.       Усть-Майский район — 78,99

15.       Якутск — 77,61

16.       Анабарский район — 77,21

17.       Хангаласский район — 76,24

18.       Верхоянский район — 76,20

19.       Вилюйский район — 76,12

20.       Булунский район — 75,20

21.       Томпонский район — 73,76

22.       Эвено-Бытантайский район — 73,63

23.       Мегино-Кангаласский район — 73,36

24.       Сунтарский район — 73,20

25.       Таттинский район — 73,01

26.       Кобяйский район — 72,89

27.       Олекминский район — 71,06

28.       Горный район — 70,50

29.       Усть-Алданский район — 69,24

30.       Нерюнгринский район — 67,54

31.       Амгинский район — 67,39

32.       Мирнинский район — 66,53

33.       Верхневилюйский район — 65,99

34.       Намский район — 63,44

35.       Чурапчинский район — 58,51.

Фото: Марии Васильевой
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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