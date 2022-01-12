12.01.2022
16:45
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Коронавирус

В Якутии от коронавируса привились 74,27% взрослого населения

По данным на 12 января 2022 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 74,27% взрослых жителей, в городе Якутске — 77,09%.

Среди лидеров по вакцинации – Нижнеколымский, Аллаиховский, Среднеколымский, Момский и Жиганский районы. В пятерке отстающих – Амгинский, Мирнинский, Верхневилюйский, Намский и Чурапчинский районы.

1.         Нижнеколымский район — 99,70

2.         Аллаиховский район — 98,95

3.         Среднеколымский район — 94,32

4.         Момский район — 94,11

5.         Жиганский район — 92,83

6.         Верхнеколымский район — 92,31

7.         Абыйский район — 86,41

8.         Ленский район — 85,18

9.         Оленекский район — 84,52

10.       Усть-Янский район — 83,81

11.       Оймяконский район — 80,24

12.       Алданский район — 79,98

13.       Усть-Майский район — 78,78

14.       Нюрбинский район — 78,08

15.       Якутск — 77,09

16.       Анабарский район — 76,96

17.       Хангаласский район — 75,37

18.       Верхоянский район — 75,17

19.       Вилюйский район — 74,83

20.       Булунский район — 73,85

21.       Томпонский район — 73,46

22.       Эвено-Бытантайский район — 72,69

23.       Мегино-Кангаласский район — 72,47

24.       Таттинский район — 72,36

25.       Сунтарский район — 72,26

26.       Кобяйский район — 71,41

27.       Олекминский район — 70,39

28.       Горный район — 69,67

29.       Усть-Алданский район — 68,14

30.       Нерюнгринский район — 67,16

31.       Амгинский район — 66,67

32.       Мирнинский район — 65,51

33.       Верхневилюйский район — 64,93

34.       Намский район — 62,95

35.       Чурапчинский район — 57,72.

Фото: Андрея Сорокина
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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