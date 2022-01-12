В Якутии от коронавируса привились 74,27% взрослого населения

По данным на 12 января 2022 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 74,27% взрослых жителей, в городе Якутске — 77,09%.

Среди лидеров по вакцинации – Нижнеколымский, Аллаиховский, Среднеколымский, Момский и Жиганский районы. В пятерке отстающих – Амгинский, Мирнинский, Верхневилюйский, Намский и Чурапчинский районы.

1. Нижнеколымский район — 99,70

2. Аллаиховский район — 98,95

3. Среднеколымский район — 94,32

4. Момский район — 94,11

5. Жиганский район — 92,83

6. Верхнеколымский район — 92,31

7. Абыйский район — 86,41

8. Ленский район — 85,18

9. Оленекский район — 84,52

10. Усть-Янский район — 83,81

11. Оймяконский район — 80,24

12. Алданский район — 79,98

13. Усть-Майский район — 78,78

14. Нюрбинский район — 78,08

15. Якутск — 77,09

16. Анабарский район — 76,96

17. Хангаласский район — 75,37

18. Верхоянский район — 75,17

19. Вилюйский район — 74,83

20. Булунский район — 73,85

21. Томпонский район — 73,46

22. Эвено-Бытантайский район — 72,69

23. Мегино-Кангаласский район — 72,47

24. Таттинский район — 72,36

25. Сунтарский район — 72,26

26. Кобяйский район — 71,41

27. Олекминский район — 70,39

28. Горный район — 69,67

29. Усть-Алданский район — 68,14

30. Нерюнгринский район — 67,16

31. Амгинский район — 66,67

32. Мирнинский район — 65,51

33. Верхневилюйский район — 64,93

34. Намский район — 62,95

35. Чурапчинский район — 57,72.