В Якутии от коронавируса привились 74,27% взрослого населения
По данным на 12 января 2022 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 74,27% взрослых жителей, в городе Якутске — 77,09%.
Среди лидеров по вакцинации – Нижнеколымский, Аллаиховский, Среднеколымский, Момский и Жиганский районы. В пятерке отстающих – Амгинский, Мирнинский, Верхневилюйский, Намский и Чурапчинский районы.
1. Нижнеколымский район — 99,70
2. Аллаиховский район — 98,95
3. Среднеколымский район — 94,32
4. Момский район — 94,11
5. Жиганский район — 92,83
6. Верхнеколымский район — 92,31
7. Абыйский район — 86,41
8. Ленский район — 85,18
9. Оленекский район — 84,52
10. Усть-Янский район — 83,81
11. Оймяконский район — 80,24
12. Алданский район — 79,98
13. Усть-Майский район — 78,78
14. Нюрбинский район — 78,08
15. Якутск — 77,09
16. Анабарский район — 76,96
17. Хангаласский район — 75,37
18. Верхоянский район — 75,17
19. Вилюйский район — 74,83
20. Булунский район — 73,85
21. Томпонский район — 73,46
22. Эвено-Бытантайский район — 72,69
23. Мегино-Кангаласский район — 72,47
24. Таттинский район — 72,36
25. Сунтарский район — 72,26
26. Кобяйский район — 71,41
27. Олекминский район — 70,39
28. Горный район — 69,67
29. Усть-Алданский район — 68,14
30. Нерюнгринский район — 67,16
31. Амгинский район — 66,67
32. Мирнинский район — 65,51
33. Верхневилюйский район — 64,93
34. Намский район — 62,95
35. Чурапчинский район — 57,72.
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