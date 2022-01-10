В Якутии от коронавируса привились 73,74% взрослого населения

По данным на 10 января 2022 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 73,74% взрослых жителей, в городе Якутске — 76,65%.

Среди лидеров по вакцинации – Нижнеколымский, Аллаиховский, Среднеколымский, Момский и Верхнеколымский районы. В пятерке отстающих – Амгинский, Мирнинский, Верхневилюйский, Намский и Чурапчинский районы.

1. Нижнеколымский район — 99,70

2. Аллаиховский район — 98,59

3. Среднеколымский район — 94,20

4. Момский район — 91,99

5. Верхнеколымский район — 91,95

6. Жиганский район — 91,90

7. Абыйский район — 86,41

8. Ленский район — 84,70

9. Оленекский район — 83,50

10. Усть-Янский район — 82,93

11. Оймяконский район — 79,49

12. Алданский район — 79,10

13. Усть-Майский район — 78,57

14. Нюрбинский район — 77,58

15. Якутск — 76,65

16. Анабарский район — 76,54

17. Хангаласский район — 74,50

18. Верхоянский район — 74,49

19. Вилюйский район — 73,70

20. Булунский район — 73,54

21. Томпонский район — 73,05

22. Эвено-Бытантайский район — 72,64

23. Сунтарский район — 71,80

24. Мегино-Кангаласский район — 71,69

25. Таттинский район — 71,30

26. Кобяйский район — 70,58

27. Олекминский район — 69,93

28. Горный район — 68,94

29. Усть-Алданский район — 67,54

30. Нерюнгринский район — 66,76

31. Амгинский район — 65,97

32. Мирнинский район — 65,28

33. Верхневилюйский район — 64,02

34. Намский район — 62,53

35. Чурапчинский район — 57,22.