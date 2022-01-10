В Якутии от коронавируса привились 73,74% взрослого населения
По данным на 10 января 2022 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 73,74% взрослых жителей, в городе Якутске — 76,65%.
Среди лидеров по вакцинации – Нижнеколымский, Аллаиховский, Среднеколымский, Момский и Верхнеколымский районы. В пятерке отстающих – Амгинский, Мирнинский, Верхневилюйский, Намский и Чурапчинский районы.
1. Нижнеколымский район — 99,70
2. Аллаиховский район — 98,59
3. Среднеколымский район — 94,20
4. Момский район — 91,99
5. Верхнеколымский район — 91,95
6. Жиганский район — 91,90
7. Абыйский район — 86,41
8. Ленский район — 84,70
9. Оленекский район — 83,50
10. Усть-Янский район — 82,93
11. Оймяконский район — 79,49
12. Алданский район — 79,10
13. Усть-Майский район — 78,57
14. Нюрбинский район — 77,58
15. Якутск — 76,65
16. Анабарский район — 76,54
17. Хангаласский район — 74,50
18. Верхоянский район — 74,49
19. Вилюйский район — 73,70
20. Булунский район — 73,54
21. Томпонский район — 73,05
22. Эвено-Бытантайский район — 72,64
23. Сунтарский район — 71,80
24. Мегино-Кангаласский район — 71,69
25. Таттинский район — 71,30
26. Кобяйский район — 70,58
27. Олекминский район — 69,93
28. Горный район — 68,94
29. Усть-Алданский район — 67,54
30. Нерюнгринский район — 66,76
31. Амгинский район — 65,97
32. Мирнинский район — 65,28
33. Верхневилюйский район — 64,02
34. Намский район — 62,53
35. Чурапчинский район — 57,22.
+7 (999) 174-67-82