В Якутии от коронавируса привились 73,37% взрослого населения
По данным на 1 января 2022 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 73,37% взрослых жителей, в городе Якутске — 76,36%.
Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Нижнеколымский, Среднеколымский, Верхнеколымский и Момский районы. В пятерке отстающих – Амгинский, Мирнинский, Верхневилюйский, Намский и Чурапчинский районы.
1. Аллаиховский район — 98,48
2. Нижнеколымский район — 98,39
3. Среднеколымский район — 94,01
4. Верхнеколымский район — 91,95
5. Момский район — 91,74
6. Жиганский район — 89,96
7. Абыйский район — 86,41
8. Ленский район — 84,17
9. Оленекский район — 83,50
10. Усть-Янский район — 80,74
11. Оймяконский район — 79,39
12. Алданский район — 78,63
13. Усть-Майский район — 78,43
14. Нюрбинский район — 77,49
15. Анабарский район — 76,54
16. Якутск — 76,36
17. Хангаласский район — 74,35
18. Верхоянский район — 74,26
19. Булунский район — 73,35
20. Вилюйский район — 73,15
21. Томпонский район — 72,87
22. Эвено-Бытантайский район — 72,54
23. Сунтарский район — 71,60
24. Мегино-Кангаласский район — 71,28
25. Таттинский район — 70,75
26. Кобяйский район — 70,22
27. Горный район — 68,54
28. Усть-Алданский район — 67,24
29. Олекминский район — 66,80
30. Нерюнгринский район — 66,64
31. Амгинский район — 65,86
32. Мирнинский район — 65,09
33. Верхневилюйский район — 63,95
34. Намский район — 62,37
35. Чурапчинский район — 57,15.
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