01.01.2022
15:59
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Коронавирус

В Якутии от коронавируса привились 73,37% взрослого населения

По данным на 1 января 2022 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 73,37% взрослых жителей, в городе Якутске — 76,36%.

Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Нижнеколымский, Среднеколымский, Верхнеколымский и Момский районы. В пятерке отстающих – Амгинский, Мирнинский, Верхневилюйский, Намский и Чурапчинский районы.

1.         Аллаиховский район — 98,48

2.         Нижнеколымский район — 98,39

3.         Среднеколымский район — 94,01

4.         Верхнеколымский район — 91,95

5.         Момский район — 91,74

6.         Жиганский район — 89,96

7.         Абыйский район — 86,41

8.         Ленский район — 84,17

9.         Оленекский район — 83,50

10.       Усть-Янский район — 80,74

11.       Оймяконский район — 79,39

12.       Алданский район — 78,63

13.       Усть-Майский район — 78,43

14.       Нюрбинский район — 77,49

15.       Анабарский район — 76,54

16.       Якутск — 76,36

17.       Хангаласский район — 74,35

18.       Верхоянский район — 74,26

19.       Булунский район — 73,35

20.       Вилюйский район — 73,15

21.       Томпонский район — 72,87

22.       Эвено-Бытантайский район — 72,54

23.       Сунтарский район — 71,60

24.       Мегино-Кангаласский район — 71,28

25.       Таттинский район — 70,75

26.       Кобяйский район — 70,22

27.       Горный район — 68,54

28.       Усть-Алданский район — 67,24

29.       Олекминский район — 66,80

30.       Нерюнгринский район — 66,64

31.       Амгинский район — 65,86

32.       Мирнинский район — 65,09

33.       Верхневилюйский район — 63,95

34.       Намский район — 62,37

35.       Чурапчинский район — 57,15.

Фото: Андрея Сорокина
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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