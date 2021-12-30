В Якутии от коронавируса привились 73,25% взрослого населения
По данным на 30 декабря 2021 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 73,25% взрослых жителей, в городе Якутске — 76,29%.
Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Нижнеколымский, Среднеколымский, Верхнеколымский и Момский районы. В пятерке отстающих – Амгинский, Мирнинский, Верхневилюйский, Намский и Чурапчинский районы.
1. Аллаиховский район — 98,32
2. Нижнеколымский район — 96,96
3. Среднеколымский район — 94,01
4. Верхнеколымский район — 91,91
5. Момский район — 91,66
6. Жиганский район — 89,70
7. Абыйский район — 86,41
8. Ленский район — 84,04
9. Оленекский район — 83,43
10. Усть-Янский район — 80,14
11. Оймяконский район — 79,17
12. Алданский район — 78,47
13. Усть-Майский район — 78,34
14. Нюрбинский район — 77,41
15. Анабарский район — 76,46
16. Якутск — 76,29
17. Хангаласский район — 74,27
18. Верхоянский район — 73,92
19. Булунский район — 73,32
20. Вилюйский район — 73,14
21. Томпонский район — 72,64
22. Эвено-Бытантайский район — 72,54
23. Сунтарский район — 71,54
24. Мегино-Кангаласский район — 71,16
25. Таттинский район — 70,69
26. Кобяйский район — 70,13
27. Горный район — 68,30
28. Усть-Алданский район — 67,11
29. Нерюнгринский район — 66,57
30. Олекминский район — 66,06
31. Амгинский район — 65,75
32. Мирнинский район — 64,89
33. Верхневилюйский район — 63,89
34. Намский район — 62,37
35. Чурапчинский район — 57,07.
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