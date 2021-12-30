30.12.2021
16:18
97

Коронавирус

В Якутии от коронавируса привились 73,25% взрослого населения

По данным на 30 декабря 2021 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 73,25% взрослых жителей, в городе Якутске — 76,29%.

Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Нижнеколымский, Среднеколымский, Верхнеколымский и Момский районы. В пятерке отстающих – Амгинский, Мирнинский, Верхневилюйский, Намский и Чурапчинский районы.

1.         Аллаиховский район — 98,32

2.         Нижнеколымский район — 96,96

3.         Среднеколымский район — 94,01

4.         Верхнеколымский район — 91,91

5.         Момский район — 91,66

6.         Жиганский район — 89,70

7.         Абыйский район — 86,41

8.         Ленский район — 84,04

9.         Оленекский район — 83,43

10.       Усть-Янский район — 80,14

11.       Оймяконский район — 79,17

12.       Алданский район — 78,47

13.       Усть-Майский район — 78,34

14.       Нюрбинский район — 77,41

15.       Анабарский район — 76,46

16.       Якутск — 76,29

17.       Хангаласский район — 74,27

18.       Верхоянский район — 73,92

19.       Булунский район — 73,32

20.       Вилюйский район — 73,14

21.       Томпонский район — 72,64

22.       Эвено-Бытантайский район — 72,54

23.       Сунтарский район — 71,54

24.       Мегино-Кангаласский район — 71,16

25.       Таттинский район — 70,69

26.       Кобяйский район — 70,13

27.       Горный район — 68,30

28.       Усть-Алданский район — 67,11

29.       Нерюнгринский район — 66,57

30.       Олекминский район — 66,06

31.       Амгинский район — 65,75

32.       Мирнинский район — 64,89

33.       Верхневилюйский район — 63,89

34.       Намский район — 62,37

35.       Чурапчинский район — 57,07.

Фото: Андрея Сорокина
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх