В Якутии от коронавируса привились 73,25% взрослого населения

По данным на 30 декабря 2021 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 73,25% взрослых жителей, в городе Якутске — 76,29%.

Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Нижнеколымский, Среднеколымский, Верхнеколымский и Момский районы. В пятерке отстающих – Амгинский, Мирнинский, Верхневилюйский, Намский и Чурапчинский районы.

1. Аллаиховский район — 98,32

2. Нижнеколымский район — 96,96

3. Среднеколымский район — 94,01

4. Верхнеколымский район — 91,91

5. Момский район — 91,66

6. Жиганский район — 89,70

7. Абыйский район — 86,41

8. Ленский район — 84,04

9. Оленекский район — 83,43

10. Усть-Янский район — 80,14

11. Оймяконский район — 79,17

12. Алданский район — 78,47

13. Усть-Майский район — 78,34

14. Нюрбинский район — 77,41

15. Анабарский район — 76,46

16. Якутск — 76,29

17. Хангаласский район — 74,27

18. Верхоянский район — 73,92

19. Булунский район — 73,32

20. Вилюйский район — 73,14

21. Томпонский район — 72,64

22. Эвено-Бытантайский район — 72,54

23. Сунтарский район — 71,54

24. Мегино-Кангаласский район — 71,16

25. Таттинский район — 70,69

26. Кобяйский район — 70,13

27. Горный район — 68,30

28. Усть-Алданский район — 67,11

29. Нерюнгринский район — 66,57

30. Олекминский район — 66,06

31. Амгинский район — 65,75

32. Мирнинский район — 64,89

33. Верхневилюйский район — 63,89

34. Намский район — 62,37

35. Чурапчинский район — 57,07.