28.12.2021
14:33
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Коронавирус

В Якутии от коронавируса привились 72,93% взрослого населения

По данным на 28 декабря 2021 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 72,93% взрослых жителей, в городе Якутске — 76,05%.

Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Нижнеколымский, Среднеколымский, Момский и Верхнеколымский районы. В пятерке отстающих – Амгинский, Мирнинский, Верхневилюйский, Намский и Чурапчинский районы.

1.         Аллаиховский район — 98,06

2.         Нижнеколымский район — 95,52

3.         Среднеколымский район — 93,78

4.         Момский район — 91,58

5.         Верхнеколымский район — 91,52

6.         Жиганский район — 89,26

7.         Абыйский район — 86,41

8.         Ленский район — 83,69

9.         Оленекский район — 82,56

10.       Усть-Янский район — 80,10

11.       Оймяконский район — 78,94

12.       Алданский район — 78,22

13.       Усть-Майский район — 77,37

14.       Нюрбинский район — 77,24

15.       Якутск — 76,05

16.       Анабарский район — 76,00

17.       Верхоянский район — 73,84

18.       Хангаласский район — 73,55

19.       Вилюйский район — 72,77

20.       Булунский район — 72,58

21.       Эвено-Бытантайский район — 72,49

22.       Томпонский район — 72,38

23.       Сунтарский район — 71,11

24.       Мегино-Кангаласский район — 70,91

25.       Таттинский район — 70,52

26.       Кобяйский район — 69,69

27.       Горный район — 67,80

28.       Усть-Алданский район — 66,92

29.       Нерюнгринский район — 66,15

30.       Олекминский район — 65,73

31.       Амгинский район — 65,09

32.       Мирнинский район — 64,44

33.       Верхневилюйский район — 63,70

34.       Намский район — 62,22

35.       Чурапчинский район — 56,87.

Фото: Марии ВАСИЛЬЕВОЙ.
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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