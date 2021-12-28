В Якутии от коронавируса привились 72,93% взрослого населения

По данным на 28 декабря 2021 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 72,93% взрослых жителей, в городе Якутске — 76,05%.

Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Нижнеколымский, Среднеколымский, Момский и Верхнеколымский районы. В пятерке отстающих – Амгинский, Мирнинский, Верхневилюйский, Намский и Чурапчинский районы.

1. Аллаиховский район — 98,06

2. Нижнеколымский район — 95,52

3. Среднеколымский район — 93,78

4. Момский район — 91,58

5. Верхнеколымский район — 91,52

6. Жиганский район — 89,26

7. Абыйский район — 86,41

8. Ленский район — 83,69

9. Оленекский район — 82,56

10. Усть-Янский район — 80,10

11. Оймяконский район — 78,94

12. Алданский район — 78,22

13. Усть-Майский район — 77,37

14. Нюрбинский район — 77,24

15. Якутск — 76,05

16. Анабарский район — 76,00

17. Верхоянский район — 73,84

18. Хангаласский район — 73,55

19. Вилюйский район — 72,77

20. Булунский район — 72,58

21. Эвено-Бытантайский район — 72,49

22. Томпонский район — 72,38

23. Сунтарский район — 71,11

24. Мегино-Кангаласский район — 70,91

25. Таттинский район — 70,52

26. Кобяйский район — 69,69

27. Горный район — 67,80

28. Усть-Алданский район — 66,92

29. Нерюнгринский район — 66,15

30. Олекминский район — 65,73

31. Амгинский район — 65,09

32. Мирнинский район — 64,44

33. Верхневилюйский район — 63,70

34. Намский район — 62,22

35. Чурапчинский район — 56,87.