В Якутии от коронавируса привились 72,93% взрослого населения
По данным на 28 декабря 2021 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 72,93% взрослых жителей, в городе Якутске — 76,05%.
Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Нижнеколымский, Среднеколымский, Момский и Верхнеколымский районы. В пятерке отстающих – Амгинский, Мирнинский, Верхневилюйский, Намский и Чурапчинский районы.
1. Аллаиховский район — 98,06
2. Нижнеколымский район — 95,52
3. Среднеколымский район — 93,78
4. Момский район — 91,58
5. Верхнеколымский район — 91,52
6. Жиганский район — 89,26
7. Абыйский район — 86,41
8. Ленский район — 83,69
9. Оленекский район — 82,56
10. Усть-Янский район — 80,10
11. Оймяконский район — 78,94
12. Алданский район — 78,22
13. Усть-Майский район — 77,37
14. Нюрбинский район — 77,24
15. Якутск — 76,05
16. Анабарский район — 76,00
17. Верхоянский район — 73,84
18. Хангаласский район — 73,55
19. Вилюйский район — 72,77
20. Булунский район — 72,58
21. Эвено-Бытантайский район — 72,49
22. Томпонский район — 72,38
23. Сунтарский район — 71,11
24. Мегино-Кангаласский район — 70,91
25. Таттинский район — 70,52
26. Кобяйский район — 69,69
27. Горный район — 67,80
28. Усть-Алданский район — 66,92
29. Нерюнгринский район — 66,15
30. Олекминский район — 65,73
31. Амгинский район — 65,09
32. Мирнинский район — 64,44
33. Верхневилюйский район — 63,70
34. Намский район — 62,22
35. Чурапчинский район — 56,87.
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