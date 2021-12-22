22.12.2021
00:41
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Коронавирус

В Якутии от коронавируса привились 71,78% взрослого населения

По данным на 21 декабря 2021 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 71,78% взрослых жителей, в городе Якутске — 75,23%.

Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Среднеколымский, Момский, Нижнеколымский и Верхнеколымский районы. В пятерке отстающих – Олекминский, Мирнинский, Верхневилюйский, Намский и Чурапчинский районы.

1.         Аллаиховский район — 96,07

2.         Среднеколымский район — 92,26

3.         Момский район — 91,50

4.         Нижнеколымский район — 91,30

5.         Верхнеколымский район — 90,54

6.         Жиганский район — 87,92

7.         Абыйский район — 84,03

8.         Ленский район — 81,48

9.         Оленекский район — 79,52

10.       Усть-Янский район — 78,49

11.       Оймяконский район — 78,48

12.       Алданский район — 77,26

13.       Нюрбинский район — 76,25

14.       Усть-Майский район — 75,56

15.       Якутск — 75,23

16.       Анабарский район — 73,58

17.       Верхоянский район — 72,56

18.       Хангаласский район — 72,07

19.       Томпонский район — 71,78

20.       Эвено-Бытантайский район — 71,61

21.       Вилюйский район — 71,56

22.       Булунский район — 71,54

23.       Таттинский район — 70,02

24.       Мегино-Кангаласский район — 69,92

25.       Сунтарский район — 69,37

26.       Кобяйский район — 67,10

27.       Горный район — 66,79

28.       Усть-Алданский район — 66,31

29.       Нерюнгринский район — 64,81

30.       Амгинский район — 64,14

31.       Олекминский район — 63,36

32.       Мирнинский район — 62,84

33.       Верхневилюйский район — 62,76

34.       Намский район — 61,48

35.       Чурапчинский район — 56,42.

Фото: Фото Андрея Сорокина
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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