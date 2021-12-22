В Якутии от коронавируса привились 71,78% взрослого населения
По данным на 21 декабря 2021 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 71,78% взрослых жителей, в городе Якутске — 75,23%.
Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Среднеколымский, Момский, Нижнеколымский и Верхнеколымский районы. В пятерке отстающих – Олекминский, Мирнинский, Верхневилюйский, Намский и Чурапчинский районы.
1. Аллаиховский район — 96,07
2. Среднеколымский район — 92,26
3. Момский район — 91,50
4. Нижнеколымский район — 91,30
5. Верхнеколымский район — 90,54
6. Жиганский район — 87,92
7. Абыйский район — 84,03
8. Ленский район — 81,48
9. Оленекский район — 79,52
10. Усть-Янский район — 78,49
11. Оймяконский район — 78,48
12. Алданский район — 77,26
13. Нюрбинский район — 76,25
14. Усть-Майский район — 75,56
15. Якутск — 75,23
16. Анабарский район — 73,58
17. Верхоянский район — 72,56
18. Хангаласский район — 72,07
19. Томпонский район — 71,78
20. Эвено-Бытантайский район — 71,61
21. Вилюйский район — 71,56
22. Булунский район — 71,54
23. Таттинский район — 70,02
24. Мегино-Кангаласский район — 69,92
25. Сунтарский район — 69,37
26. Кобяйский район — 67,10
27. Горный район — 66,79
28. Усть-Алданский район — 66,31
29. Нерюнгринский район — 64,81
30. Амгинский район — 64,14
31. Олекминский район — 63,36
32. Мирнинский район — 62,84
33. Верхневилюйский район — 62,76
34. Намский район — 61,48
35. Чурапчинский район — 56,42.
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