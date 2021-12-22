В Якутии от коронавируса привились 71,78% взрослого населения

По данным на 21 декабря 2021 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 71,78% взрослых жителей, в городе Якутске — 75,23%.

Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Среднеколымский, Момский, Нижнеколымский и Верхнеколымский районы. В пятерке отстающих – Олекминский, Мирнинский, Верхневилюйский, Намский и Чурапчинский районы.

1. Аллаиховский район — 96,07

2. Среднеколымский район — 92,26

3. Момский район — 91,50

4. Нижнеколымский район — 91,30

5. Верхнеколымский район — 90,54

6. Жиганский район — 87,92

7. Абыйский район — 84,03

8. Ленский район — 81,48

9. Оленекский район — 79,52

10. Усть-Янский район — 78,49

11. Оймяконский район — 78,48

12. Алданский район — 77,26

13. Нюрбинский район — 76,25

14. Усть-Майский район — 75,56

15. Якутск — 75,23

16. Анабарский район — 73,58

17. Верхоянский район — 72,56

18. Хангаласский район — 72,07

19. Томпонский район — 71,78

20. Эвено-Бытантайский район — 71,61

21. Вилюйский район — 71,56

22. Булунский район — 71,54

23. Таттинский район — 70,02

24. Мегино-Кангаласский район — 69,92

25. Сунтарский район — 69,37

26. Кобяйский район — 67,10

27. Горный район — 66,79

28. Усть-Алданский район — 66,31

29. Нерюнгринский район — 64,81

30. Амгинский район — 64,14

31. Олекминский район — 63,36

32. Мирнинский район — 62,84

33. Верхневилюйский район — 62,76

34. Намский район — 61,48

35. Чурапчинский район — 56,42.