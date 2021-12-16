В Якутии от коронавируса привились 70,57% взрослых
По данным на 15 декабря 2021 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 70,57% взрослых жителей, в городе Якутске — 74,22 %.
Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Момский, Среднеколымский, Нижнеколымский и Верхнеколымский районы. В пятерке отстающих – Верхневилюйский, Мирнинский, Олекминский, Намский и Чурапчинский районы.
1. Аллаиховский район — 92,98
2. Момский район — 91,01
3. Среднеколымский район — 90,27
4. Нижнеколымский район — 89,53
5. Верхнеколымский район — 88,87
6. Жиганский район — 85,28
7. Абыйский район — 82,60
8. Ленский район — 80,38
9. Оленекский район — 78,13
10. Оймяконский район — 76,80
11. Алданский район — 76,39
12. Усть-Янский район — 75,70
13. Усть-Майский район — 75,04
14. Нюрбинский район — 74,98
15. Якутск— 74,22
16. Анабарский район — 72,50
17. Верхоянский район — 72,11
18. Томпонский район — 70,81
19. Вилюйский район — 70,59
20. Хангаласский район — 70,26
21. Булунский район — 70,00
22. Эвено-Бытантайский район — 69,79
23. Таттинский район — 69,21
24. Мегино-Кангаласский район — 68,33
25. Сунтарский район — 66,99
26. Горный район — 65,76
27. Кобяйский район — 65,10
28. Усть-Алданский район — 64,82
29. Нерюнгринский район — 63,44
30. Амгинский район — 62,40
31. Верхневилюйский район — 61,90
32. Мирнинский район — 61,67
33. Олекминский район — 61,54
34. Намский район — 60,55
35. Чурапчинский район — 55,69.
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