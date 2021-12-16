В Якутии от коронавируса привились 70,57% взрослых

По данным на 15 декабря 2021 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 70,57% взрослых жителей, в городе Якутске — 74,22 %.

Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Момский, Среднеколымский, Нижнеколымский и Верхнеколымский районы. В пятерке отстающих – Верхневилюйский, Мирнинский, Олекминский, Намский и Чурапчинский районы.

1. Аллаиховский район — 92,98

2. Момский район — 91,01

3. Среднеколымский район — 90,27

4. Нижнеколымский район — 89,53

5. Верхнеколымский район — 88,87

6. Жиганский район — 85,28

7. Абыйский район — 82,60

8. Ленский район — 80,38

9. Оленекский район — 78,13

10. Оймяконский район — 76,80

11. Алданский район — 76,39

12. Усть-Янский район — 75,70

13. Усть-Майский район — 75,04

14. Нюрбинский район — 74,98

15. Якутск— 74,22

16. Анабарский район — 72,50

17. Верхоянский район — 72,11

18. Томпонский район — 70,81

19. Вилюйский район — 70,59

20. Хангаласский район — 70,26

21. Булунский район — 70,00

22. Эвено-Бытантайский район — 69,79

23. Таттинский район — 69,21

24. Мегино-Кангаласский район — 68,33

25. Сунтарский район — 66,99

26. Горный район — 65,76

27. Кобяйский район — 65,10

28. Усть-Алданский район — 64,82

29. Нерюнгринский район — 63,44

30. Амгинский район — 62,40

31. Верхневилюйский район — 61,90

32. Мирнинский район — 61,67

33. Олекминский район — 61,54

34. Намский район — 60,55

35. Чурапчинский район — 55,69.