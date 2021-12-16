16.12.2021
11:12
97

Коронавирус

В Якутии от коронавируса привились 70,57% взрослых

По данным на 15 декабря 2021 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 70,57% взрослых жителей, в городе Якутске — 74,22 %.

Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Момский, Среднеколымский, Нижнеколымский и Верхнеколымский районы. В пятерке отстающих – Верхневилюйский, Мирнинский, Олекминский, Намский и Чурапчинский районы.

1.         Аллаиховский район — 92,98

2.         Момский район — 91,01

3.         Среднеколымский район — 90,27

4.         Нижнеколымский район — 89,53

5.         Верхнеколымский район — 88,87

6.         Жиганский район — 85,28

7.         Абыйский район — 82,60

8.         Ленский район — 80,38

9.         Оленекский район — 78,13

10.       Оймяконский район — 76,80

11.       Алданский район — 76,39

12.       Усть-Янский район — 75,70

13.       Усть-Майский район — 75,04

14.       Нюрбинский район — 74,98

15.       Якутск— 74,22

16.       Анабарский район — 72,50

17.       Верхоянский район — 72,11

18.       Томпонский район — 70,81

19.       Вилюйский район — 70,59

20.       Хангаласский район — 70,26

21.       Булунский район — 70,00

22.       Эвено-Бытантайский район — 69,79

23.       Таттинский район — 69,21

24.       Мегино-Кангаласский район — 68,33

25.       Сунтарский район — 66,99

26.       Горный район — 65,76

27.       Кобяйский район — 65,10

28.       Усть-Алданский район — 64,82

29.       Нерюнгринский район — 63,44

30.       Амгинский район — 62,40

31.       Верхневилюйский район — 61,90

32.       Мирнинский район — 61,67

33.       Олекминский район — 61,54

34.       Намский район — 60,55

35.       Чурапчинский район — 55,69.

Фото: Марии Васильевой
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх