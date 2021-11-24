В Якутии от коронавируса привились 64,85% взрослого населения
По данным на 24 ноября 2021 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 64,85 % взрослых жителей, в городе Якутске — 69,23 %.
Среди лидеров по вакцинации – Момский, Аллаиховский, Верхнеколымский, Нижнеколымский и Жиганский районы. В пятерке отстающих – Олекминский, Амгинский, Кобяйский, Намский и Чурапчинский улусы.
1. Момский район — 84,75
2. Аллаиховский район — 84,39
3. Верхнеколымский район — 82,29
4. Нижнеколымский район — 77,58
5. Жиганский район — 77,29
6. Среднеколымский район — 76,29
7. Абыйский район — 74,11
8. Ленский район — 71,63
9. Алданский район — 71,24
10. Оймяконский район — 70,77
11. Оленекский район — 70,01
12. Якутск— 69,23
13. Усть-Майский район — 68,78
14. Нюрбинский район — 68,29
15. Усть-Янский район — 66,69
16. Анабарский район — 65,83
17. Верхоянский район — 65,79
18. Вилюйский район — 64,87
19. Хангаласский район — 64,87
20. Таттинский район — 63,49
21. Булунский район — 62,31
22. Мегино-Кангаласский район — 62,04
23. Томпонский район — 61,68
24. Сунтарский район — 60,85
25. Эвено-Бытантайский район — 60,52
26. Усть-Алданский район — 58,54
27. Нерюнгринский район — 57,98
28. Верхневилюйский район — 57,64
29. Горный район — 57,12
30. Мирнинский район — 56,97
31. Олекминский район — 56,79
32. Амгинский район — 56,66
33. Кобяйский район — 55,95
34. Намский район — 55,18
35. Чурапчинский район — 50,42.
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