В Якутии от коронавируса привились 64,85% взрослого населения

По данным на 24 ноября 2021 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 64,85 % взрослых жителей, в городе Якутске — 69,23 %.

Среди лидеров по вакцинации – Момский, Аллаиховский, Верхнеколымский, Нижнеколымский и Жиганский районы. В пятерке отстающих – Олекминский, Амгинский, Кобяйский, Намский и Чурапчинский улусы.

1. Момский район — 84,75

2. Аллаиховский район — 84,39

3. Верхнеколымский район — 82,29

4. Нижнеколымский район — 77,58

5. Жиганский район — 77,29

6. Среднеколымский район — 76,29

7. Абыйский район — 74,11

8. Ленский район — 71,63

9. Алданский район — 71,24

10. Оймяконский район — 70,77

11. Оленекский район — 70,01

12. Якутск— 69,23

13. Усть-Майский район — 68,78

14. Нюрбинский район — 68,29

15. Усть-Янский район — 66,69

16. Анабарский район — 65,83

17. Верхоянский район — 65,79

18. Вилюйский район — 64,87

19. Хангаласский район — 64,87

20. Таттинский район — 63,49

21. Булунский район — 62,31

22. Мегино-Кангаласский район — 62,04

23. Томпонский район — 61,68

24. Сунтарский район — 60,85

25. Эвено-Бытантайский район — 60,52

26. Усть-Алданский район — 58,54

27. Нерюнгринский район — 57,98

28. Верхневилюйский район — 57,64

29. Горный район — 57,12

30. Мирнинский район — 56,97

31. Олекминский район — 56,79

32. Амгинский район — 56,66

33. Кобяйский район — 55,95

34. Намский район — 55,18

35. Чурапчинский район — 50,42.