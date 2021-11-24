24.11.2021
11:46
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Коронавирус

В Якутии от коронавируса привились 64,85% взрослого населения

По данным на 24 ноября 2021 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 64,85 % взрослых жителей, в городе Якутске — 69,23 %.

Среди лидеров по вакцинации – Момский, Аллаиховский, Верхнеколымский, Нижнеколымский и Жиганский районы. В пятерке отстающих – Олекминский, Амгинский, Кобяйский, Намский и Чурапчинский улусы.

1.         Момский район — 84,75

2.         Аллаиховский район — 84,39

3.         Верхнеколымский район — 82,29

4.         Нижнеколымский район — 77,58

5.         Жиганский район — 77,29

6.         Среднеколымский район — 76,29

7.         Абыйский район — 74,11

8.         Ленский район — 71,63

9.         Алданский район — 71,24

10.       Оймяконский район — 70,77

11.       Оленекский район — 70,01

12.       Якутск— 69,23

13.       Усть-Майский район — 68,78

14.       Нюрбинский район — 68,29

15.       Усть-Янский район — 66,69

16.       Анабарский район — 65,83

17.       Верхоянский район — 65,79

18.       Вилюйский район — 64,87

19.       Хангаласский район — 64,87

20.       Таттинский район — 63,49

21.       Булунский район — 62,31

22.       Мегино-Кангаласский район — 62,04

23.       Томпонский район — 61,68

24.       Сунтарский район — 60,85

25.       Эвено-Бытантайский район — 60,52

26.       Усть-Алданский район — 58,54

27.       Нерюнгринский район — 57,98

28.       Верхневилюйский район — 57,64

29.       Горный район — 57,12

30.       Мирнинский район — 56,97

31.       Олекминский район — 56,79

32.       Амгинский район — 56,66

33.       Кобяйский район — 55,95

34.       Намский район — 55,18

35.       Чурапчинский район — 50,42.

Фото: Марии Васильевой
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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