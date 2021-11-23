23.11.2021
16:36
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Коронавирус

В Якутии от коронавируса привились 64,46% взрослого населения

По данным на 23 ноября 2021 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 64,46 % взрослых жителей, в городе Якутске — 68,87 %.

Среди лидеров по вакцинации – Момский, Аллаиховский, Верхнеколымский, Жиганский и Среднеколымский районы. В пятерке отстающих – Олекминский, Амгинский, Кобяйский, Намский и Чурапчинский улусы.

1.         Момский район — 84,42

2.         Аллаиховский район — 84,28

3.         Верхнеколымский район — 81,83

4.         Жиганский район — 77,29

5.         Среднеколымский район — 75,94

6.         Нижнеколымский район — 75,41

7.         Абыйский район — 74,04

8.         Ленский район — 71,25

9.         Алданский район — 70,57

10.       Оймяконский район — 70,47

11.       Оленекский район — 69,67

12.       Якутск— 68,87

13.       Усть-Майский район — 68,42

14.       Нюрбинский район — 67,78

15.       Усть-Янский район — 66,27

16.       Анабарский район — 65,50

17.       Верхоянский район — 65,32

18.       Хангаласский район — 64,72

19.       Вилюйский район — 64,14

20.       Таттинский район — 63,01

21.       Булунский район — 61,94

22.       Мегино-Кангаласский район — 61,82

23.       Томпонский район — 61,32

24.       Сунтарский район — 60,61

25.       Эвено-Бытантайский район — 60,31

26.       Усть-Алданский район — 58,08

27.       Нерюнгринский район — 57,41

28.       Верхневилюйский район — 57,32

29.       Горный район — 57,02

30.       Мирнинский район — 56,66

31.       Олекминский район — 56,57

32.       Амгинский район — 56,09

33.       Кобяйский район — 55,94

34.       Намский район — 54,98

35.       Чурапчинский район — 49,72.

Фото: Марии Васильевой, ЯСИА
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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