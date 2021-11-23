В Якутии от коронавируса привились 64,46% взрослого населения
По данным на 23 ноября 2021 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 64,46 % взрослых жителей, в городе Якутске — 68,87 %.
Среди лидеров по вакцинации – Момский, Аллаиховский, Верхнеколымский, Жиганский и Среднеколымский районы. В пятерке отстающих – Олекминский, Амгинский, Кобяйский, Намский и Чурапчинский улусы.
1. Момский район — 84,42
2. Аллаиховский район — 84,28
3. Верхнеколымский район — 81,83
4. Жиганский район — 77,29
5. Среднеколымский район — 75,94
6. Нижнеколымский район — 75,41
7. Абыйский район — 74,04
8. Ленский район — 71,25
9. Алданский район — 70,57
10. Оймяконский район — 70,47
11. Оленекский район — 69,67
12. Якутск— 68,87
13. Усть-Майский район — 68,42
14. Нюрбинский район — 67,78
15. Усть-Янский район — 66,27
16. Анабарский район — 65,50
17. Верхоянский район — 65,32
18. Хангаласский район — 64,72
19. Вилюйский район — 64,14
20. Таттинский район — 63,01
21. Булунский район — 61,94
22. Мегино-Кангаласский район — 61,82
23. Томпонский район — 61,32
24. Сунтарский район — 60,61
25. Эвено-Бытантайский район — 60,31
26. Усть-Алданский район — 58,08
27. Нерюнгринский район — 57,41
28. Верхневилюйский район — 57,32
29. Горный район — 57,02
30. Мирнинский район — 56,66
31. Олекминский район — 56,57
32. Амгинский район — 56,09
33. Кобяйский район — 55,94
34. Намский район — 54,98
35. Чурапчинский район — 49,72.
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