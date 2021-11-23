В Якутии от коронавируса привились 64,46% взрослого населения

По данным на 23 ноября 2021 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 64,46 % взрослых жителей, в городе Якутске — 68,87 %.

Среди лидеров по вакцинации – Момский, Аллаиховский, Верхнеколымский, Жиганский и Среднеколымский районы. В пятерке отстающих – Олекминский, Амгинский, Кобяйский, Намский и Чурапчинский улусы.

1. Момский район — 84,42

2. Аллаиховский район — 84,28

3. Верхнеколымский район — 81,83

4. Жиганский район — 77,29

5. Среднеколымский район — 75,94

6. Нижнеколымский район — 75,41

7. Абыйский район — 74,04

8. Ленский район — 71,25

9. Алданский район — 70,57

10. Оймяконский район — 70,47

11. Оленекский район — 69,67

12. Якутск— 68,87

13. Усть-Майский район — 68,42

14. Нюрбинский район — 67,78

15. Усть-Янский район — 66,27

16. Анабарский район — 65,50

17. Верхоянский район — 65,32

18. Хангаласский район — 64,72

19. Вилюйский район — 64,14

20. Таттинский район — 63,01

21. Булунский район — 61,94

22. Мегино-Кангаласский район — 61,82

23. Томпонский район — 61,32

24. Сунтарский район — 60,61

25. Эвено-Бытантайский район — 60,31

26. Усть-Алданский район — 58,08

27. Нерюнгринский район — 57,41

28. Верхневилюйский район — 57,32

29. Горный район — 57,02

30. Мирнинский район — 56,66

31. Олекминский район — 56,57

32. Амгинский район — 56,09

33. Кобяйский район — 55,94

34. Намский район — 54,98

35. Чурапчинский район — 49,72.