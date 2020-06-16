В Якутии от COVID-19 скончались еще три человека

Сегодня, 16 июня, глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ на ежедневном брифинге сообщил об эпидемиологической ситуации в республике.

В Якутии за сутки зарегистрировано 77 новых случаев коронавируса.

Из них — 62 в Якутске. 7 в Хангаласском улусе. 5 в Намском и 3 в Вилюйском улусах.

Заболевшие госпитализируются, их контакты выявляются и изолируются.

21 человек находятся в тяжелом состоянии. Пятеро из них на аппаратах ИВЛ.

За сутки выписано 122 человека из больниц республики, в том числе 84 человека в Якутске, 14 в Алданском, 12 в Ленском районах, 10 в Намском улусе, 2 пациента выписаны в Мирном.

В Якутске скончались три пациента с коронавирусной инфекцией и сопутствующими тяжелыми хроническими заболеваниями.

Таким образом, в регионе зарегистрировано 3199 случаев заболевания COVID-19.

1956 человек полностью выздоровели, 23 пациента скончались.

За сутки лабораториями республики обработано 2709 тестов на коронавирус.