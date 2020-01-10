В Якутии осуждены вымогатели

Верхоянская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух родственников. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества, под угрозой применения насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору), второй из них также признан виновным по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья).

В суде установлено, что один из подсудимых находясь в поселке Батагай под угрозой применения насилия требовал от потерпевшего передачи ему денежных средств в сумме 10 000 рублей. Впоследствии он вступил в сговор со своим ранее судимым племянником, которым вымогательство осуществлено путем требования о незаконной передаче его дяде денежных средств высказанных родственнику потерпевшего. Он же, находясь в одной из квартир поселка Батагай, из личной неприязни, нанес другому потерпевшему не менее 14 ударов руками и ногами в области головы, грудной клетки и верхних конечностей, причинив ему средней тяжести вред здоровью.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил одного из мужчин к 4 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. Его племяннику с учетом непогашенной судимости и рецидива преступлений назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.