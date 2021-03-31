В Якутии осуждены наркодилеры

Сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) в 2020 году пресечена деятельность организаторов канала поставки наркотических средств на территорию Якутии.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержаны два гражданина РФ, у которых обнаружены и изъяты 39 свертков и 6 брикетов наркотических средств весом около 620 грамм, а также приспособления для расфасовки наркотиков. Установлено, что сбыт наркотиков производился через Интернет, с использованием различных тайников-закладок.

По материалам УФСБ следственным управлением регионального МВД в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК России.

2 марта 2021 года Якутский городской суд признал обвиняемых виновными в совершении организованной группой незаконного сбыта и пересылки наркотических средств в крупном размере. Подсудимые приговорены к 6 и 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

Приговор суда вступил в законную силу.