В Якутии осуждены молодые люди за смертельное избиение мужчины!

Доказательства, собранные следственным отделом по городу Нерюнгри СУ СК России по Республике Саха (Якутия), явились достаточными для вынесения обвинительного приговора двум молодым людям 19 лет и 21 года. Они признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что поздним вечером 25 октября 2020 года 40-летний мужчина и его товарищ находились на лестничной площадке подъезда жилого дома в городе Нерюнгри. Услышав шум, мужчины спустились на первый этаж дома, где увидели молодых людей, которые нарушали общественный порядок в подъезде.

Один из них бил ногой по входной двери подъезда, и мужчины сделали ему замечание, попросив прекратить противоправные действия, но молодые люди набросились на них и после того, как один упал, нанесли ему множественные удары ногами по голове. После этого злоумышленники скрылись с места происшествия.

Пострадавший мужчина был доставлен в Нерюнгринскую центральную районную больницу, где той же ночью скончался от травмы головы.

Злоумышленники были задержаны. Свою вину в совершенном преступлении они не признали, но в ходе следствия проведен комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, результаты которых легли в основу обвинительного приговора.

Суд признал их виновными. Молодые люди осуждены к наказанию в виде 6 и 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.