07.07.2022
12:36
53

Общество

В Якутии осужденные отметили Ысыах

Осужденные приняли участие в обрядовых мероприятиях, состязаниях по национальным видам спорта и смогли увидеть концерт артистов якутской эстрады.

В исправительных учреждениях для осужденных организованы мероприятия, приуроченные к национальному празднику Ысыах.

После слов поздравления с ярким праздником встречи лета начальника отделения воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН Александра Воштера и других сотрудников проведены национальный обряд благословления Алгыс и хороводный танец осуохай.

Для проведения обряда приглашены алгысчыты Иван Васильев, Тамара Тимофеева.

С небольшим концертом перед осужденными выступили артисты вокальной студии Федота Соловьева Сардана Аммосова и Анна Цыдыпова.

После чего все угостились якутскими оладьями и морсом.

Программу продолжили состязания по национальным видам спорта, по итогам которых победители награждены грамотами.

Такие мероприятия способствуют формированию у осужденных интереса к национальным культурным традициям и воспитанию чувства уважения к культуре народов России.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх