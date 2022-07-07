Общество
В Якутии осужденные отметили Ысыах
Осужденные приняли участие в обрядовых мероприятиях, состязаниях по национальным видам спорта и смогли увидеть концерт артистов якутской эстрады.
В исправительных учреждениях для осужденных организованы мероприятия, приуроченные к национальному празднику Ысыах.
После слов поздравления с ярким праздником встречи лета начальника отделения воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН Александра Воштера и других сотрудников проведены национальный обряд благословления Алгыс и хороводный танец осуохай.
Для проведения обряда приглашены алгысчыты Иван Васильев, Тамара Тимофеева.
С небольшим концертом перед осужденными выступили артисты вокальной студии Федота Соловьева Сардана Аммосова и Анна Цыдыпова.
После чего все угостились якутскими оладьями и морсом.
Программу продолжили состязания по национальным видам спорта, по итогам которых победители награждены грамотами.
Такие мероприятия способствуют формированию у осужденных интереса к национальным культурным традициям и воспитанию чувства уважения к культуре народов России.
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