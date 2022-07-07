В Якутии осужденные отметили Ысыах

Осужденные приняли участие в обрядовых мероприятиях, состязаниях по национальным видам спорта и смогли увидеть концерт артистов якутской эстрады.

В исправительных учреждениях для осужденных организованы мероприятия, приуроченные к национальному празднику Ысыах.

После слов поздравления с ярким праздником встречи лета начальника отделения воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН Александра Воштера и других сотрудников проведены национальный обряд благословления Алгыс и хороводный танец осуохай.

Для проведения обряда приглашены алгысчыты Иван Васильев, Тамара Тимофеева.

С небольшим концертом перед осужденными выступили артисты вокальной студии Федота Соловьева Сардана Аммосова и Анна Цыдыпова.

После чего все угостились якутскими оладьями и морсом.

Программу продолжили состязания по национальным видам спорта, по итогам которых победители награждены грамотами.

Такие мероприятия способствуют формированию у осужденных интереса к национальным культурным традициям и воспитанию чувства уважения к культуре народов России.