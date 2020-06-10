В Якутии осуждена участница банды наркоторговцев

Прокуратура города Нерюнгри поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно – телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), в составе организованной группы, в крупном размере).

В ходе судебного заседания установлено, что подсудимая, найдя объявление о возможном заработке, вошла в состав организованной группы, осуществляющей сбыт наркотических средств. Пройдя предварительный инструктаж, девушка получила посылку с наркотиками в крупном размере, и впоследствии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержана сотрудники полиции.

По результатам рассмотрения уголовного дела, с учётом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимую к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.