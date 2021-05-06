В Якутии осуждена судебный пристав

Прокуратура города Удачного поддержала государственное обвинение

по уголовному делу в отношении бывшего судебного пристава – исполнителя Удачнинского отдела судебных приставов. Она обвиняется в совершении 3 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения).

В суде установлено, что обвиняемая, занимая должность судебного пристава-исполнителя Удачнинского отдела судебных приставов, по предварительному сговору с двумя лицами, в октябре 2017 года похитила денежные средства, принадлежащие одному из взыскателей, с депозитного счета Удачнинского отдела судебных приставов в размере более 800 000 рублей.

Далее в декабре 2017 года и в апреле 2018 года, обвиняемая, также по предварительному сговору похитила денежные средства, принадлежащие другому взыскателю, в размере более 60 000 рублей, и с депозитного счета отдела судебных приставов в размере более 300 000 рублей.

Прокурором города с обвиняемой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

По результатам рассмотрения уголовного дела, с учетом полного признания вины, содействия органам следствия, суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Кроме того, по иску прокурора с нее взыскана часть причиненного преступлениями ущерба, остальная часть подлежит взысканию с её соучастников. В их отношении уголовное дело находится на стадии расследования.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.