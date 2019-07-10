В Якутии осуждена преступная парочка

38-летний житель и 31-летняя жительница Оймяконского района осуждены за проникновение в чужое жилище, хищение и причинение средней тяжести вреда здоровью.

Этой весной, находясь в состоянии алкогольного опьянения, они решили незаконно проникнуть в жилище своего знакомого из п. Усть-Нера Оймяконского района.

Женщина разбила окно его дома, проникла туда и открыла дверь своему приятелю. Затем она, увидев на столе сотовый телефон, взяла его себе, а ее подельник, на почве ссоры между ним и находившимся дома хозяином, нанес ему несколько ударов кулаком в различные части тела, причинив потерпевшему средней тяжести вред здоровью.

Оба подсудимых признали вину в полном объеме и сообщили об обстоятельствах произошедшего.

Оймяконский районный суд признал их виновными в инкриминируемых им преступлениях и, с учетом условного осуждения мужчины за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и непогашенной судимости женщины, приговорил их к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.