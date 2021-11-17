В Якутии транспортный полицейский получил 4 года колонии за хищение

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) вынес приговор по уголовному делу в отношении сотрудника Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере).

Суд установил, что в период с 2018 по 2019 годы сотрудник транспортной полиции предоставил в бухгалтерию авансовые отчеты, приложив к ним подложные документы о проживании в гостинице в период его нахождения в командировке. При этом, фактически он в гостинице не проживал. Таким образом, подсудимым были похищены денежные средства организации в сумме 397,7 тыс. рублей.

В ходе судебного разбирательства сотрудник органа внутренних дел виновным себя не признал, однако государственным обвинителем Якутской транспортной прокуратуры суду представлены достаточные доказательства, подтверждающие вину подсудимого.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал подсудимого виновным, назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Уголовное дело расследовалось Якутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России.