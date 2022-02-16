В Якутии осужден за хищение глава поселка

Прокуратура Булунского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего главы администрации МО «Поселок Тикси». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). сообщает Маяк Арктики. По информации СМИ, речь идет о бывшем главе поселка Вячеславе Усачеве. Это не первое уголовное дело бывшего главы поселка Тикси. Ранее в июне 2019 года другой бывший глава Тикси Сергей Лиджиев был приговорен к четырем годам лишения свободы условно за махинации с жильем.

В суде установлено, что подсудимый, занимая в 2018 году должность главы муниципального образования «Поселок Тикси», присвоил себе свыше 300 тыс. руб. средств местного бюджета. Преступление совершено им в связи с подписанием акта о приемке выполненных работ по заключенному муниципальному контракту на ремонт муниципальной квартиры нуждающегося пенсионера, который фактически не проведен в полном объеме. В последующем указанные бюджетные средства похищены главой муниципального образования, который имел доступ к банковскому счету «подставного» индивидуального предпринимателя, якобы оказывающего услуги по ремонту квартиры. Причиненный ущерб от совершенного преступления подсудимым возмещен полностью.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к наказанию в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком на 1 год и 6 месяцев, без штрафа и без ограничения свободы. Приговор суда вступил в законную силу.