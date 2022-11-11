11.11.2022
10:00
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Судебная хроника

В Якутии осужден взяткодатель

Прокуратура Алданского района Якутии поддержала государственное обвинение  по   уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Пермского края. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично в крупном размере, за совершение заведомо незаконных действий).

В суде установлено, что подсудимый, являясь представителем юридического лица, осуществлявшего производственную деятельность на арендованных лесных участках, находясь в салоне автомобиля, с целью подтверждения факта выполнения биологической рекультивации земель на лесных участках, которые фактически не проводились, дал в августе 2022 года лично взятку в виде денежных средств в сумме 200 000 рублей лесничему Алданского лесничества.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы со штрафом в размере 600 000 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Уголовное дело возбуждено по материалам Управления ФСБ России по Республике Саха (Якутия).

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики

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