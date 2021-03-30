В Якутии осужден возмутитель спокойствия

Судебным приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов Среднеколымского районного отделения судебных приставов выявлено административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 17.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно – неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила.

Мужчина явился в суд в состоянии алкогольного опьянения, в ходе судебного заседания вел себя вызывающе, выражался нецензурной бранью в адрес присутствующих в суде лиц. Законные требования судебного пристава по ОУПДС о прекращении нарушения правил поведения в суде на мужчину не подействовали, в связи с чем судебный пристав прибегнул к другим мерам. В отношении гражданина был составлен протокол об административном правонарушении согласно части 2 ст. 17.3. КоАП РФ.

Согласно постановлению мирового судьи судебного участка Среднеколымского района Республики Саха (Якутия) гражданин был признан виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено наказание в виде штрафа.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) напоминает о том, что неуплата административного штрафа в установленные законом сроки влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1 тысячи рублей либо арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.