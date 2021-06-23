В Якутии осужден виновник смертельного ДТП

Прокуратура Таттинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении уроженца Томпонского района Республики Саха (Якутия) 1992 года рождения. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В суде установлено, что 28.08.2020 в период времени с 10 ч. 30 мин. до 11 час. 16 мин. подсудимый, осуществляя пассажирские перевозки по маршруту п. Хандыга Томпонского района – г. Якутск, управляя технически исправным автомобилем марки «Toyota Hiace Regius», двигаясь по федеральной автомобильной дороге «Колыма», выбрав небезопасную скорость движения, не учтя недостаточную видимость, выехал на полосу встречного движения. В результате совершил лобовое столкновение с автомобилем марки «Toyota Hiace», осуществляющим пассажирские перевозки по маршруту г. Якутск – п. Хандыга.

В результате столкновения три пассажира автомобилей получили травмы, несовместимые с жизнью, в результате которых погибли, 8 пассажирам причинены тяжкие телесные повреждения.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимого к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии – поселении, с лишением права заниматься деятельностью по управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.