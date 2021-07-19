В Якутии осужден убийца-охотник

Доказательства, собранные Арктическим межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия), явились достаточными для вынесения обвинительного приговора 22-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ – убийство.

Следствием и судом установлено, что в марте 2021 года подсудимый со своим 27-летним приятелем находился на охоте. После совместного распития спиртного между мужчинами возник конфликт, по мере развития которого у подсудимого появился умысел на убийство оппонента.

Когда потерпевший уснул, злоумышленник из автоматического карабина произвел в него множественные выстрелы, причинив ранения, от которых мужчина скончался на месте происшествия. Злоумышленник лег спать, а проснувшись, отправился в Жиганск, где рассказал супруге о произошедшем, после чего скрылся.

Но длительное время скрываться ему не удалось, мужчина вернулся в поселок, где под уговорами родственников явился с повинной в полицию. Он был задержан и заключен под стражу.

В ходе следствия мужчина полностью признал вину в совершенном преступлении. Следствием проведен комплекс следственных и процессуальных действий, результаты которых легли в основу обвинительного приговора.

Мужчина признан виновным и приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.