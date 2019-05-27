В Якутии осужден таксист, по вине которого погибли 3 человека

Прокуратура Намского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя г.Якутска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц).

В суде установлено, что подсудимый с целью извлечения дополнительной прибыли установил на свой автомобиль «Toyota Hiace» три дополнительных пассажирских сиденья и в марте 2018 года осуществлял платную перевозку пассажиров по маршруту город Якутск – город Вилюйск. По пути следования на 149 км федеральной автомобильной дороги «Вилюй» произошло столкновение автомобиля «Toyota Hiace» под управлением подсудимого с другим автомобилем.

В результате дорожно-транспортного происшествия 3 пассажира автомобиля «Toyota Hiace», сидевшие на дополнительно установленных сиденьях, от полученных травм скончались на месте происшествия.

По результатам рассмотрения уголовного дела, с учетом мнения государственного обвинителя, суд приговорил его к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами