В Якутии осужден судоводитель, по вине которого пострадали пассажиры

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) вынес приговор по уголовному делу в отношении судоводителя маломерного судна. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, в силу выполняемой работы обязанным соблюдать эти правила, совершенные лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Суд установил, что 4 июня 2021 г. в утреннее время подсудимый, управляя легкомоторной лодкой «Волжанка-87», осуществлял движение по р. Лена по маршруту п. Нижний Бестях — Якутск с семнадцатью пассажирами на борту. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, судоводитель уснул, что привело к столкновению лодки с паромом «СК-2016», вблизи острова «Пономарев». В результате произошедшего девяти пассажирам маломерного судна «Волжанка-87» причинены телесные повреждения различной категории тяжести, одной из них — причинен тяжкий вред здоровью.

В ходе судебного разбирательства мужчина признал себя виновным полностью, в содеянном раскаялся.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя Якутской транспортной прокуратуры признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения с лишением права управления судами внутреннего водного транспорта сроком 1 год 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.

Уголовное дело расследовалось Якутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России.