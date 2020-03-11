11.03.2020
09:18
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Судебная хроника

В Якутии осужден сквернослов

Прокуратура Верхнеколымского района Якутии по поступившим обращениям возбудила в отношении жителя Зырянки 2 административных производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ.

В ходе проверки установлено, что местный житель в январе т.г. оскорбил бранными нецензурными словами сначала несовершеннолетнюю, а затем спустя неделю и взрослую жительницу п. Зырянка, последней он в последующем также направил смс-сообщения с оскорбительными выражениями.

По результатам рассмотрения постановлений прокурора судом гражданину по каждому из указанных фактов назначены наказания в виде административного штрафа на общую сумму 3 000 руб.

Фото: Из открытых источников.
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики.
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