В Якутии осужден сквернослов

Прокуратура Верхнеколымского района Якутии по поступившим обращениям возбудила в отношении жителя Зырянки 2 административных производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ.

В ходе проверки установлено, что местный житель в январе т.г. оскорбил бранными нецензурными словами сначала несовершеннолетнюю, а затем спустя неделю и взрослую жительницу п. Зырянка, последней он в последующем также направил смс-сообщения с оскорбительными выражениями.

По результатам рассмотрения постановлений прокурора судом гражданину по каждому из указанных фактов назначены наказания в виде административного штрафа на общую сумму 3 000 руб.