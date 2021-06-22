В Якутии осужден пилот самолета

В Якутии пилот самолета осужден за нарушение правил эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух лиц.

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) вынес приговор по уголовному делу в отношении пилота воздушного судна АН-2. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна лицом, управляющим легким воздушным судном, если это деяние повлекло причинение смерти двух лиц).

Суд установил, что 30.08.2019 подсудимый, являясь командиром воздушного судна АН-2, не имея действующего свидетельства пилота, посадил на борт воздушного судна 5 пассажиров и осуществил перелет по маршруту Ус Хатын – с. Соурдах. В процессе полета он, в нарушение действующих правил эксплуатации воздушного судна, избрал неверную высоту, из-за чего произошло столкновение с горной поверхностью. В результате ошибки экипажа погибли два пассажира, еще один получил тяжкий вред здоровью.

В ходе судебного разбирательства мужчина признал себя виновным, в содеянном раскаялся. Суд с учетом позиции государственного обвинителя Якутской транспортной прокуратуры признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии-поселения.

Приговор в законную силу не вступил. Уголовное дело расследовалось Якутским следственным отделом на транспорте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.