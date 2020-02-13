В Якутии осужден перевозчик золота на 10 млн рублей

Житель Якутска осужден на 3 года условно за совершение сделки, связанной с золотом.

Сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин РФ 1972 г.р., перевозивший на личном автомобиле драгметалл с целью незаконной продажи. В результате обследования транспортного средства обнаружено и изъято природное россыпное шлиховое золото общим весом около 5 кг. Драгоценный металл, стоимость которого по котировке Центрального банка РФ составила более 10 млн рублей, был спрятан в составных частях автомашины.

Мегино-Кангаласский районный суд приговорил подсудимого признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 191 (Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, а равно незаконные хранение, перевозка и пересылка драгоценных металлов) УК РФ и назначить меру наказания в виде лишения свободы скором на 3 года условно со штрафом в размере 100 тысяч рублей.

Драгметалл обращен в доход государства.

Приговор суда не вступил в законную силу.