В Якутии осужден педофил, заманивший 4-летнюю девочку конфетами

Доказательства, собранные Центральным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия), явились достаточными для вынесения обвинительного приговора 30-летнему жителю города Покровска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ – насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Следствием и судом установлено, что 9 августа 2021 года около 18 часов четырехлетняя девочка гуляла на детской площадке во дворе жилого дома в городе Покровске.

В это время подсудимый с использованием в качестве угощения конфет заманил девочку в автомобиль, увез в свою квартиру, где совершил насильственные действия сексуального характера. После этого он вернул ребенка обратно, откуда девочка самостоятельно дошла домой, где рассказала родителям о произошедшем.

Следователем проведена значительная работа по восстановлению событий преступления, налажено необходимое взаимодействие с ребенком и получены показания об обстоятельствах совершенного преступления. Следственными органами обеспечено сопровождение со стороны психологов, которые оказали ребенку необходимую помощь.

На первоначальной стадии следствия подсудимый отрицал произошедшее, однако в ходе следствия при ознакомлении с собранными доказательствами признал вину.

Приговором суда он признан виновным и осужден к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.