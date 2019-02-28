В Якутии осужден особо опасный преступник

В Нерюнгри вынесен приговор по уголовному делу об убийстве.

В мае 2016 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире нанес случайному знакомому два удара ножом в область сердца. Потерпевший скончался на месте.

За несколько месяцев до совершения данного преступления подсудимый освободился из мест лишения свободы, где отбыл срок за совершение тяжкого преступления. Убийство совершено им в период отбытия дополнительного наказания в виде ограничения свободы по предыдущему приговору. После совершения преступления подсудимый срезал электронный браслет слежения за ним и скрылся через окно с места преступления.

По результатам рассмотрения уголовного дела, с учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.