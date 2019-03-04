В Якутии осужден опасный рецидивист

Прокуратура Намского района Якутии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковской карты).

Судом установлено, что в августе 2018 года подсудимый после совместного распития спиртных напитков похитил сотовый телефон, принадлежащий потерпевшему. В дальнейшем подсудимый обнаружил, что к похищенному телефону подключена услуга «Мобильный банк», посредством которой он похитил денежные средства с банковской карты потерпевшего, причинив последнему материальный ущерб на общую сумму около 27 тысяч рублей.

При изучении личности подсудимого установлено, что он в ноябре 2015 года был освобожден из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение ряда преступлений, в том числе за групповой побег из исправительной колонии.

По результатам рассмотрения уголовного дела, с учетом мнения государственного обвинителя, а также наличия в действиях подсудимого опасного рецидива, суд приговорил его к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.