В Якутии осужден любитель детского порно

Прокуратура Мегино-Кангаласского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 34 – летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст.242 УК РФ (распространение порнографических материалов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей).

В суде с учетом представленных государственным обвинителем доказательств установлено, что подсудимый, отправил в один из своих групповых чатов по мессенджеру “WhatsApp” 70 видеофайлов с содержанием порнографических материалов, в т.ч. с участием несовершеннолетних лиц. Видеофайлы стали доступны для просмотра более 160 лиц, состоящих в данном чате.

Указанное преступление выявлено отделом «К» БСТМ МВД по Республике Саха (Якутия), которым проводятся мероприятия по выявлению данных преступлений на постоянной основе.

Вину в совершении данного преступления подсудимый, с учетом имеющихся в деле доказательств признал в ходе судебного заседания в полном объеме.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя, наличия непогашенной судимости, приговорил подсудимого к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Осужденный взят под стражу в зале суда.