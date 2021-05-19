В Якутии осужден домашний тиран

Прокуратура Нерюнгри поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого за особо тяжкое преступление местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.119 (угроза убийством) и п. «в» ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

В суде с учетом представленных государственным обвинителем доказательств установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома, в ходе ссоры высказал жене угрозу убийством, которую она восприняла как реальную. Впоследствии он, используя свое физическое превосходство и невозможность оказать женщиной сопротивления, нанес ей телесные повреждения.

В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый вину не признал, вместе с тем на основании представленных государственным обвинителем доказательств его вина в суде доказана в полном объеме, он осужден к 2 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.