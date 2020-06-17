В Якутии осужден бывший директор образовательного учреждения

В Мирнинском районе было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора образовательного учреждения, обвиняемого в растрате в крупном размере.

Установлено, что в декабре 2013 года он издал приказ, в соответствии с которым были незаконно произведены премиальные выплаты административно-управленческому персоналу образовательного учреждения.

Общий размер причиненного материального ущерба составил свыше 760 тысяч рублей. После выявления факта растраты мужчина был уволен.

Мирнинский районный суд вынес обвинительный приговор 57-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата».

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей. В настоящее время приговор суда вступил в законную силу.