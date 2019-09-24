В Якутии осудили деятеля культуры

Собранные Нюрбинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего директора социально-культурного центра, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160, ч. 2 ст. 292 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, служебный подлог).

Следствием и судом установлено, что обвиняемая, являясь директором социально-культурного центра, расположенного в Сунтарском районе Республики Саха (Якутия), в декабре 2012 года и сентябре 2013 года путем внесения в официальные документы ложных сведений, совершила хищение бюджетных средств на общую сумму 664700 рублей в пользу своего родственника под видом ремонта не существующего здания учреждения культуры.

В результате преступных действий злоумышленницы собственнику бюджетных средств — Сельскому поселению «Илимнирский наслег» МР «Сунтарский улус (район) Республики Саха (Якутия) причинен крупный имущественный ущерб.

Обвиняемая в полном объеме признала вину в совершении преступления и в ходе предварительного следствия частично возместила причиненный ущерб.

23.09.2019 приговором районного суда подсудимая признана виновной в совершении указанных преступлений, назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.