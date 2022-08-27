27.08.2022
10:33
149

Якутия

В Якутии осталось потушить последний лесной пожар

На территории Якутии на сегодня действует 1 лесной пожар на общей площади 55 849 га в Усть-Майском районе. Данный пожар локализован, в ближайшее время ожидается его ликвидация. Всего в тушении этого пожара задействовано 124 сотрудника парашютно-десантной пожарной службы, 6 единиц техники. За сутки ликвидировано 4 лесных пожара в Среднеколымском районе на общей площади 24 088 га. На аналогичную дату прошлого года действовал 41 лесной пожар на общей площади 437 235 га. С начала пожароопасного сезона на территории республики зарегистрировано 527 лесных пожаров на общей площади 573 168,01 га. В аналогичный период прошлого года было 1517 лесных пожаров на общей площади 7 548 989,17 га, сообщает тгк @YakutiaOpershtab

Фото: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)
Источник: тгк @YakutiaOpershtab

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх