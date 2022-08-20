В Якутии осталось 13 действующих лесных пожаров

Всего действуют 13 лесных пожаров на общей площади 96 321 га: 6 — в Усть-Майском районе, 5 — в Среднеколымском, по 1 — в Оймяконском, Булунском районах. На аналогичную дату прошлого года действовало 88 лесных пожара на общей площади 2 476 910,5 га. За сутки обнаружено 3 лесных пожара на общей площади 949 га в Среднеколымской районе. Обслуживаются 2 лесных пожара на общей площади 66 336 га в Усть-Майском районе. Из них локализован 1 пожар на площади 11 880 га. Всего в тушении лесных пожаров задействованы 562 человека, из них 448 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы, 102 сотрудника лесопожарной службы, 12 добровольцев из числа местного населения. Привлечено 8 единиц техники, сообщает тгк @YakutiaOpershtab