06.09.2022
18:47
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Общество

В Якутии осквернили памятник погибшего в Сирии солдата 

В Якутии вандалы спилили пулемет с могилы погибшего в Сирии солдата. Родные просят помочь восстановить памятник. В Нерюнгринском районе Якутии на кладбище с могилы Алексея Соловьева, погибшего при исполнении военной службы в Сирии, неизвестные вандалы спилили и украли пулемет. Фотографии оскверненного захоронения появились в телеграм-паблике NeruLife. Алексей погиб 28 сентября 2017 года. Ему было 33 года. Свидетелей акта вандализма или видевших где-либо данный пулемет просят сообщить по телефону +79241748196.

Фото: телеграм-паблик NeruLife
Источник: телеграм-паблик NeruLife

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