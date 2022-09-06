В Якутии осквернили памятник погибшего в Сирии солдата 

В Якутии вандалы спилили пулемет с могилы погибшего в Сирии солдата. Родные просят помочь восстановить памятник. В Нерюнгринском районе Якутии на кладбище с могилы Алексея Соловьева, погибшего при исполнении военной службы в Сирии, неизвестные вандалы спилили и украли пулемет. Фотографии оскверненного захоронения появились в телеграм-паблике NeruLife. Алексей погиб 28 сентября 2017 года. Ему было 33 года. Свидетелей акта вандализма или видевших где-либо данный пулемет просят сообщить по телефону +79241748196.