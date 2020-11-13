В Якутии оскорбили полицейского

В Якутии закончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Башкортостана, публично оскорбившего полицейского.

По версии следствия, 2 октября 2020 года в здании аэропорта города Мирный нетрезвый 45-летний житель Республики Башкортостан при составлении в отношении него административного протокола публично оскорбил сотрудника транспортной полиции.

Обвинительное заключение подписано прокурором и в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемый признался в содеянном. В соответствии с действующим уголовным законодательством подобное деяние влечет наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей либо исправительные работы на срок до одного года.