В Якутии оштрафован филиал «Почты России»

Судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов Оленекского районного отделения УФССП России по Республике Саха (Якутия) проведена проверка своевременности доставки корреспонденции в отделении почтовой связи филиала ФГУП «Почта России» в Оленекском районе. В результате отделение почтовой связи оштрафовано на сумму 3 тысячи рублей.

Проверка проводилась на предмет выявления нарушений, связанных с доставкой адресатам заказных писем и бандеролей разряда «Судебное».

В результате установлены факты ненадлежащего исполнения операторами почтовой связи своих обязанностей и нарушений правил оказания услуг почтовой связи, выразившихся в несвоевременном сообщении суду о доставке (вручении) или невозможности вручения (доставки) адресатам судебных извещений. В результате в отношении должностного лица ОПС Оленек Почта России составлено 6 административных протоколов по ст.13.26 КоАП РФ за нарушение сроков и (или) порядка доставки (вручения) адресату судебных извещений. В адрес руководителя внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 13.26 КоАП РФ «Нарушение сроков и (или) порядка доставки (вручения) адресату судебных извещений», старшие судебные приставы наделены в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2009 года № 124-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Несвоевременное информирование суда о доставке или невозможности вручения судебных извещений влечет за собой, как правило, отмену судебных заседаний и затягивание судебных разбирательств.